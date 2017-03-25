Justice League Filminden İlk Fragman Geldi!

DC Comics'in efsane karakterlerinin bir araya geleceği Justice League filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Bu yılın merakla beklenen çizgi roman filmlerinden olan Justice League ya da Türkçe karşılığıyla Adalet Birliği filminden daha önce kısa tanıtımlar yayınlanmış ve film sadece tanıtım videolarıyla olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Bu kez filmin ilk uzun süreli fragmanı yayınlandı.

DC Comics evreninden Superman, Batman ve Wonder Woman gibi efsane çizgi roman karakterlerini bir arada göreceğimiz Justice League filmi şüphesiz bu yılın en çok ses getiren çizgi roman uyarlamalarından biri olacak. Ayrıca yayınlanan 2:30 dakikalık fragmanla birlikte filmdeki birçok detay hakkında da bilgi sahibi oluyor ve performansı merak edilen oyuncuları görüyoruz.

Justice League filminin yayınlanan ilk fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: