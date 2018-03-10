Kablosuz Şarj Özelliğiyle Dikkat Çeken Akıllı Sehpa!

Kablosuz şarj destekli telefonlar yaygınlaştıkça, farklı şarj cihazları da ortaya çıkıyor. FurniQi adlı sehpa ise, en iyi kablosuz şarj deneyimini sunuyor.

Kablosuz şarj teknolojisi sizin için henüz bir şey ifade etmiyorsa, bir de şu sehpaya göz atın. FurniQi adlı akıllı sehpa, kablosuz şarj destekli elektronik cihazlarınızı farklı bir aparata ihtiyaç olmadan şarj etme imkanı sağlıyor. Starbucks gibi bazı yerlerde kullanılmaya başlanan bu teknoloji, FurniQi sayesinde evinize kadar geliyor. Sizi kablo derdinden kurtaracak olan bu sehpa, 149 dolarlık fiyat etiketine sahip. FurniQi'nin tanıtım videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

Gayet normal bir sehpa gibi görünen FurniQi, kesinlikle teknolojik bir ürün gibi görünmüyor. Evinize muhtemelen uyum sağlayabilecek olan sehpayı evin her yerinde kullanabilirsiniz. Qi teknolojisini destekleyen cihazlarınızı şarj etmek için büyük kolaylık sağlayan FurniQi, beraberinde karamel renginde bir USB kablosuyla geliyor. Kabloyu bir kez fişe taktıktan sonra, gerisini dert etmenize gerek kalmıyor. FurniQi, gece-gündüz sorunsuzca kullanılabiliyor. Ayrıca su ve benzeri sıvılara karşı dayanıklı olan bu sehpa, kablosuz şarj teknolojisinin nereye geldiğini gözler önüne seriyor.

Kablosuz şarj sehpası FurniQi şu an için ülkemize gönderilmese de, yurt dışında yaşıyorsanız ürünü bu linkten temin edebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Teknostore'da satılsa alır mıydınız? Kablosuz şarj teknolojisi hakkında düşünceleriniz neler?