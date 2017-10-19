Kağıt Kesikleri Neden Bu Kadar Acıtır? Birkaç Nedenimiz Var

Kağıt kesiklerinin çok acı vermesinin sebebi mikroskopik seviyede kimyasal madde içermesi olabilir.

Küçüklüğümüzden bu yana hepimiz ara ara da olsa yaralanmalar geçiririz. Ancak bunlardan bir tanesi var ki çok acıtır. Tahmin ettiğiniz gibi bu acı verici yaralar kağıt kesikleridir. Kağıt kesiklerinin neden bu kadar çok acıttığı ise hep merak konusu olmuştur.

Bunu merak edenler için birkaç neden sıralayabiliriz. İlk olarak kağıtların kenarlarına mikroskopik olarak bir inceleme yapıldığında kenarların, tıpkı bir köpekbalığı dişleri gibi göründüğünü farkederiz. Öte yandan elimizde beynimizi uyarmaya yarayan çok hassas sinir uçlarının bulunması, bu 'köpekbalığı kenarların' parmağımızı kestiğinde beynimize acı verici sinyaller göndermesine neden olur.

Ayrıca, kağıtların yapımında kullanılan kimyasal maddeler de mikroskopik olarak üründe kendini muhafaza etmeye devam eder. Bundan dolayı tam 'temiz' olarak nitelendirilemeyen kağıtlar, parmağımızda kesik oluşturduğunda derinin altına gözle görülmeyen parçalar bırakır. Küçük yaralar olduğu için hemen kapanmasını beklediğimiz bu kesikler, uzun süre dayanılmaz acılara sebep olabilir. İçerisinde ahşap ve birçok kimyasal bulunduran kağıtlarla elinizi bir daha kestiğinizde size yardımcı olacak önemli bir önerimiz de var bu arada: Hemen elinizi suyun altına tutun ve ardından bir yarabandını sıkıca yapıştırın.