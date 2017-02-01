Kara Deliklerin Fotoğrafları Nasıl Çekiliyor?

Uzayın bilinmeyenlerle dolu şeyleri kara deliklerin fotoğraflarını çekmek mümkün mü?

Uzaya dair bizler için en bilinmeyen ve muhtemelen en merak uyandıran şeylerden biri olan kara deliklerin internette aradığınız zaman bir sürü fotoğraflarını bulmanız mümkün. Peki sizce bu fotoğraflar nasıl çekiliyor?

Cevap belki de beklemediğiniz bir cevap olacak ancak; çekilmiyor. Yani yukarıda gördüğünüz görsel vb görsellerin hepsi, aslında illüstrasyonda hazırlanan tahmini şeyler. İnsanoğlu olarak 195 bin yıllık tarihimizde henüz herhangi kara deliği fotoğraflamayı başarmış değiliz.

Bu konuda çalışmalarımız ise son birkaç senedir epey artmış durumda. Henüz bir kara delik fotoğraflamadık ancak yavaş yavaş ilk fotoğraflamayı yapmaya hazırlanıyoruz. Bu konuda kendimize hedef seçtiğimiz kara delik de, Güneş Sistemimizin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki Sagittarius.

Eğer Sagittarius'un etrafında mükemmel bir daire oluşturmuş şekilde dönen toz ve gazları fotoğraflayabilirsek, Einstein'ın genel izafiyet teorisinin de bir kısmı kanıtlanmış oluyor. Ancak toz ve gazların oluştuğu şekilde tam bir daire şeklinde değilse teoriyi tekrar gözden geçirmemiz gerekli.

Peki Sagittarius Nasıl Fotoğraflanacak?

26 bin ışık yılı uzaklıktaki Sagittarius'u fotoğraflamak neredeyse imkansız gibi. Bunun sebebi, hem etrafındaki toz ve gaz bulutunun görüşü engellemesi, hem de kara deliğin olay ufkundan kaçıp Dünya'dan gözlemlenebilecek dalga boyunun yalnızca birkaç ışık oluşu.

Fakat yine de Sagittarius için bir planımız mevcut; Event Horizon Telescope. Bu teleskobun nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız basitçe şöyle diyelim; Güney Kutbu'ndan Hawaii'ye kadar farklı boylardaki teleskop ağının birbirine bağlanması ve bunların tek, büyük bir teleskop gibi kullanılması. Ancak bu şekilde en yüksek açısal çözünürlük sağlanabilmekte.

Sagittarius'u minimum bulanıklıkla görmemizi sağlayak (daha doğrusu sağlaması umulan) bu projesinin bu yılın sonunda ya da 2018'in başında ilk mevyesini vermesi bekleniyor.