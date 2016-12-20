Karabük Üniversitesi, Uluslararası Robot Sumo Yarışmasında Hem Dünya 1.si Hem Dünya 2.si Oldu!

Karabük Üniversitesi’nin Robot Kulübü, Japonya’da 28’incisi düzenlenen Uluslararası Sumo Robot Yarışması’nda ikinci kez dünya birincisi oldu.

Son dönemlerde dünya genelinde önemli yer edilen robot yarışmaları turnuvalarından biri olan All Japan Sumo Robot Tournament 2016 adıyla düzenlenen Sumo Robot yarışmasında Karabük Üniversitesi iki sene üst üste dünya birincisi oldu.

Geçtiğimiz sene birinciliği elde eden Karabük Üniversitesi Robot Kulübü, bu sene 4 ayrı ekip ile katıldığı yarışmada ilk iki sırayı alarak önemli bir başarıyı perçinlemiş oldu. KAROT adıyla tanınan Robot Kulübü, geçtiğimiz sene Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen yarışmada “Sakin” adlı robotu ile tüm rakiplerini eleyerek dünya birincisi olmuştu. Turnuvada ayrıca ekibe Yokozuna unvanı verilmişti.

KBÜ Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır; öğrencilerin başarısını kutlayarak şunları söyledi: “Öğrencilerimiz bu sıkıntılı günlerimizde ülkemiz ve üniversitemiz adına bu başarıyı elde ederek yüzümüze biraz da tebessüm kattı. Karabük Üniversitesi, robot ve robot teknolojileri konusunda sağlam adımlarla ve sürekli ilerleme kaydetmektedir. Elde edilen başarılarda önemli katkısı olan, öğrencilerimize ve ekibimize büyük destek veren başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Refik Polat’a ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teşekkür ederim.”

Prof. Dr. Bayır ayrıca; Robot Kulübü (KAROT) Yönetimi, takım kaptanı Arş. Gör. Tuncay Soylu, Robot Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Uysal, Robot Kulübü Başkanı Yusuf Karabacak, Süleyman Çeven, Serdar Gökay, Özcan Erçin ve kulüp üyesi öğrencilere de başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sonuç olarak bu yıl da bayrağımızı gururla dalgalandıran KAROT’a önümüzdeki sene 3 ekip ile beraber ilk 3’te yer almalarını temenni ederek başarılarının devamını diliyoruz.