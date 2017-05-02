Karanlık Suların En Garip Canlılarını Gün Işığında Görün!

Derin sularda yaşayan canlıların bir kaçına aşinayız. Peki onları bir gün ışığında gördük mü hiç? Rus araştırmacının internette paylaştığı görüntüler sayesinde artık bu da mümkün.

Gördüğünüz zaman insana “Bunlar gerçekten yaşıyor mu?” dedirten canlıları bilirsiniz. Dünya sularının derin bölgelerinde hala keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce canlı türü varken, keşfedilenlerin çoğu güneş ışığının bile ulaşamadığı karanlık sularda hüküm süren canlılar. Derin sularda yaşama tutunabilmek için milyonlarca yıllık süreçte evrim geçirmiş ve hala atalarından gelen antik genlere sahip canlılar, gerçekten günümüz dünyası için fazlasıyla ürkütücü görünüme sahipler.

Rusya'daki bir bilim insanı, garip ve harika hatta şok edici derin deniz canlılarının resimlerini paylaşarak internette gündem oldu. Roman Fedortsov, dünyayı dolaşıyor ve okyanustan çekilen sıradışı derin deniz canlılarının fotoğraflarını paylaşıyor. Balıkların çoğu, az miktarda ışığın nüfuz ettiği Okopin Mesopelgik olarak adlandırılan orta katman canlıları.

Bu tuhaf yaratıklardan bazıları uzaydan geliyormuş gibi görünebilir ancak gerçekte okyanusun en derin ve en karanlık derinliklerinde bulunuyorlar. Bu inanılmaz fotoğraflar, bilim insanı Roman Fedortsov'u internette bir kült haline getirdi.

Hazırsanız Fedortsov’un paylaştığı en ilginç canlıları listeliyoruz:

RedFish:

Kuzey Atlantik'te 300 ila 1000 metre arasındaki derinliklerde yaşayan, tipik ve bol bir türdür. Diğer derin deniz canlılarının aksine yumurta yoluyla üreyen ender türler arasında yer alır.

Kara Frenk (Aphanopus carbo):

180-1700 m derinlikte yaşayan ve bir avcı balığı olan Kara Frenk'in bakırlı siyah rengi ve kabukluları, diğer küçük balıklardan oluşan avlarını gözüne kestirdiğinde kamufle kalmasına yardımcı olur.

Anlantik Kurtbalığı (Anarhichadidae):

Sert kabuklu yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlarla beslenir. Üzerinde kalın ve konik dişlerle donatılmış alt ve üst çenelerini bu avları parçalarken kullanmaktan çekinmez.

Deniz örümceği (Pycnogonits):

Özellikle Akdeniz ve Karayip Denizleri'nde 1.300 fazla deniz örümceği türü var. Bunlar kabaca bir insan eli büyüklüğünde uzun, bükülmüş bacaklara sahip deniz eklembacaklılardır. Küçük boyutlarından dolayı gazları difüzyon yoluyla sistemlerine alırlar ve hiçbir solunum sistemi bulundurmazlar. Başlarındaki bir uzantı (burun), yumuşak gövdeli omurgasız hayvanlardan besin maddelerini emmelerini sağlar.

Stoplight (Malacosteus):

Fotoğraftaki Malacosteus cinsinin en küçük türlerinden biridir. 500m'nin altında bulunurlar ve avlanmak için tasarlanmış muhteşem bir çene mühendisliğine sahiptirler. Çene etrafında bulunan 3 "flaş" avını karanlık sularda şoka sokmaya ve kendine çekmeye yetiyor, gerisi dişlerinin işi.

Çakır Balığı (Macrouridae):

En bol bulunan derin deniz balıklarından biridir. Yaklaşık 600 ila 900 m derinlikte yaşarlar, karidesler ve amfipolar da dahil olmak üzere küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler.

Raja Clavata:

Avrupa sahil sularında 10-60 m derinlikte yaşayan bu balık, dikenli dişleri ile zannettiğiniz kadar büyük avların peşinde değildir. Karides gibi küçük avlarla beslenmeyi tercih eder.

Fangtoth balıkları (Anoplogaster cornuta):

Büyüklüğüne orantılı olarak okyanustaki en büyük dişlere sahip türdür. 5000 metreye kadar ulaşan derin sularda bulunurken, geceleri 200-2000 metre aralığında avlanmaya çıkarlar.