Karşınızda 16 Piksellik Ön Kamera ile "Gionee S10 Lite!"

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da Gionee S10 Lite piyasaya sürüldü ve hem donanımı, hem de uygun fiyatı ile fazlasıyla ilgi çekti. Peki bu cihaz ülkemize gelecek mi ve gördüğü ilgiyi hak ediyor mu?

Çin'de bu Mayıs ayında piyasa sürülen Gionee S10'un yan modeli olan Gionee S10 Lite piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun özellikleri arasında, bir telefonda üç hesabın aynı telefonda kullanılmasına olanak tanıyan WhatsApp Clone özelliği dışında, F / 2.0 açıklığı ve Selfie flash özellikli ile 16 megapiksel ön kamera bulunuyor. Gionee S10 Lite, şu an için sadece ön siparişle satılabilir halde ve çok yakın zamanda siparişe açılması bekleniyor.

Gionee S10 Lite Teknik Özellikleri

Çift SIM (Nano) olarak piyasaya çıkacak Gionee S10 Lite, Android 7.1 Nuga ile gelecek ve 5.2-inç HD (720x1280 piksel) ekrana sahip. 4GB Ram'e sahip ve 1.4GHz'de işlemciyle geleccek olan dört çekirdekli Snapdragon 427 SoC'den güç alan bu akılllı telefon, LED Flaş ve F/ 2.0 diyaframı bulunan 13 Megapiksel arka odaklı, otomatik sensörlü bir kamera taşımakta... Ön kamerası ise 2.0 diyaframı ve güçlü flaşı ile, 16 Megapiksel çözünürlüklü sabit odaklı bir fotoğraf makinesine sahip.

Gionee S10 Lite, micro SD kartı ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama alanı taşıyor (256 GB'a kadar). Bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v 4.0, GPS / A-GPS, FM radyo, Micro-USB ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunmakta.

Uygun fiyatı ve sağlam donanımı ile önümüzdeki dönemde çok fazla konuşulacağını düşündüğümüz Gionee, ülkemizde ve Amerika pazarında piyasaya çıkınca adından fazlasıyla söz ettirecek.