Karşınızda ASELSAN'ın Yeni Zırhlı Savaş Sistemi: KORHAN!

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil muharebe sistemi KORHAN, İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2017'de sergilenecek.

Ülkemizde savunma sanayii alanının en önemli kuruluşlarından biri olan ASELSAN tarafından geliştirilen KORHAN isimli yeni nesil muharebe sisteminin 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2017)'de sergileneceği duyuruldu.

Sadece profesyonel katılımcıların ve basın mensuplarının giriş yapabileceği IDEF 2017'de ASELSAN standının en gözde muharebe sistemlerinden biri olması beklenen KORHAN, günümüzün ileri düzey sabunma ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek kadar güçlü teknolojilere sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma snaayii alanındaki ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen ve üstün teknolojileriyle Türkiye'ye ciddi anlamda fayda sağlayacak olan zırhlı muharebe sistemi KORHAN gelişmiş hedef tespit ve takip sistemi sayesinde hem kendini koruyabiliyor hem de sisteminin kalıcılığını en üst düzeyde sağlıyor. Ayrıca savunma adına da karşı saldırı gerçekleştirebilen KORHAN yüksek atım hızlarına sahip 35mm'lik toplar kullanıyor.