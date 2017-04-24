Karşınızda İlk Yerli Yapay Zeka Uygulaması: Serdoo!

Türk Yazılım Şirketi Etiya Bilgi Teknolojileri, Silikon Vadisi'nde sürdürdüğü bir yıllık Ar-Ge çalışmasının sonunda, Türkiye'nin ilk yapay zeka uygulamasını pazara sundu.

2004 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım şirketlerinden biri olmayı başaran Etiya, Silikon Vadisi'nde bir yıllık Ar-Ge çalışmasının sonucunda geliştirdiği yerli yapay zekayı, Türkiye ile birlikte Arap Ülkeleri ve Amerika pazarlarına da sunmaya hazırlanıyor.

Etiya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Aslan Doğan, "Türkiye'nin kurumsal uygulama anlamında ilk yapay zekası Serdoo'yu geçtiğimiz hafta pazara sunduk. Yüzde 100 yerli ürünümüz Serdoo Türkiye'nin önemli iki şirketinde pilot çalışmalarına başladı. Serdoo şirketlerin rutin olarak yapılan, kontrol edilen, takip edilen işlerini yapmak üzere üretildi." açıklamasını yaptı.

Yerli yapay zekanın, daha çok yazılı iletişimin kullanıldığı müşteri hizmetleri ve çağrı merkezlerine yönelik olarak geliştirildiği belirtildi. Serdoo Türkçe doğal dil işleme yeteneğiyle müşterilerden dijital kanallar üzerinden gelen yazılı e-posta, mesaj ya da sosyal medya içeriklerini otomatik analiz ederek müşteriye anında cevap verebilmekte veya konunun en kısa sürede çözülme ulaştırılması adına müşteriyi konunun uzmanı müşteri temsilcisine yönlendirebilmekte.

Yerli yapay zekanın yapılan pilot denemelerinde, yazılı kanallarda müşteriye dönüş süresini yüzde 50’ye yakın kısalttığı, hızlı içerik anlama yeteneği ile de çağrı merkezlerinde yazılı iletişime ayrılan sürede yüzde 40 tasarruf sağladığı bildirilenler arasında.

Genel Müdür Doğan, yerli yapay zeka ile ilgili olarak "“Teknolojideki değişimler, pazar ihtiyaçları ve değişen müşteri profili sürekli daha iyisini aramak, bir başka deyişle sürekli inovasyon felsefesini zorunlu kılıyor. Bizce önümüzdeki yıllarda en büyük fırsat bütün sektörler için oyunu değiştirecek olan ‘yapay zekâ’. Bu doğrultuda hedefimiz bütün uygulamalarımızı yapay zekâ ile güçlendirmek ve yeni yapay zekâ ürünleri ile müşterilerimizi bu teknoloji ile rekabet ortamında bir adım öne çıkarmak." açıklamasını yaptı.