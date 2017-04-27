ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları üç boyutlu baskı teknolojisiyle yapı formları kurabilen bir inşaat robotu geliştirdi.

Massachusetts Institute of Technology-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacılarının, Cambridge'de inşaat malzemelerini 3 boyutlu baskıda olduğu gibi, enjektörlerle akışkan formda püskürterek yapı formları kurabilen inşaat robotu ürettikleri hakkındaki makaleleri bugün Science Robotics dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar sistemin çalışma tarzını göstermek adına yaptıkları uygulamada, beton zemin üzerine, 15 metre çapında ve 3,5 metre yüksekliğinde, kubbe şeklinde bir köpük yalıtım ünitesi inşa etti. Açık alanda inşa edilen; beton bina inşaatında kullanılan temel yapı biriminin 13.5 saatte tamamlandığı ifade edildi.

Bu yeni teknoloji, geleneksel inşaat yöntemlerinden çok daha hızlı ve düşük maliyetli olduğu ve bu yöntemle belli bölgelerin ihtiyaçlarına ya da müşterilerin

özel isteklerine uygun yapılar inşa edilebileceği için, sektörde ilerleyen zamanlarda oldukça kullanılacağa benziyor.

İşte yeni inşaat robotunun görüntüleri de şu şekilde: