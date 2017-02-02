Kayıp Kıta'nın Yeri Bulundu!

Uzun süredir çalışmalar yürüten araştırmacılar, sonunda Kayıp Kıtanın yerini tespit ettiler.

Bundan yaklaşık bir milyar yıl önce yeryüzünde bulunan bütün kıtalar birleşik, tek bir bütün halideydi. Rodinya adı verilen bu devasa kıta, daha sonrasında çeşitli doğal oluşumlar sonucunda ayrılarak şimdiki kıtalara şeklini verdi.

Fakat bu ayrılmadan sonra oluşan kıtalardan biri olmasına rağmen günümüzde mevcut olmayan, bu sebeple de 'Kayıp Kıta' adı verilen bir kıta söz konusu. İşte bilim insanları, bu kıtanın nerede olduğunu bulmuş durumdalar.

Volkanik lav içindeki kristaller sayesinde deniz altında saklı kıtayla alakalı bazı kanıtlar elde eden bilim insanları, bu kristallerin 2,5 ila 3 milyar yıl öncesinden kalma zirkon kristali parçaları olduğunu keşfetmişler. Söz konusu kristaller de, Kayıp Kıta'dan yüzeye volkan lavları ile taşınmaktalar.

Elde ettikleri veriler sonucunda, Kayıp Kıta'nın Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'un bulunduğu yerde olduğunu belirleyen araştırmacılar, volkanik lavlardaki kristallerin daha detaylı araştırılmaları sonucu kıtaya yönelik daha fazla kanıt bulabileceklerini ifade etmekteler.

Norveç, Güney Afrika, Almanya ve İngiltere'den bilim adamları, 2013 yılında, Hint Okyanusu'nun tabanında 50-80 milyon yıl öncesine ait yaklaşık 25-30 kilometre kalınlığında bir kara kütlesi keşfetmişlerdi.

"Mauritia" adı verilen kayıp kıtanın dev dalgaların altında kalması sonucu okyanusun derinliklerine gömüldüğü düşünülmekte.