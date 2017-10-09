Kayseri'de Yaşayan Çoban, Milyon Yıllık Fosil Buldu!

Kayseri'de çobanlık yapan bir vatandaş, keçilerini otlattığı sırada 6 milyon yıllık olduğu iddia edilen fil ya da mamut fosili buldu.

Kayseri'de keçi çobanlığı yapan Murat Adıyaman, keçilerini otlattığı sırada arazide devasa boyutlarada fil veya mamuta ait olabileceği söylenen kemikler buldu.

Adıyaman, bu olay üzerine yetkililere haber verdi. Daha sonrasında ise bölgede inceleme başlatan ekipler, 3 ila 6 milyon yıllık olduğunu tahmin ettikleri kemiklerin bazılarından numuneler aldılar ve müzeye götürdüler. Kemiklerin bulunduğu yerin fotoğrafları da Gazi Üniversitesi'ne gönderildi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy yaptığı açıklamayla, kentte geçen yıl da 9 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosili bulunduğunu ve bir yıl arayla bulunan kemiklerin bu açıdan büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Bulunan fosillerin 3 ila 6 milyon yıllık olduğunu belirten Özsoy, "Resimler üzerinden paleontologlarla bu bilgileri ve buluntuları paylaştığım zaman, bu devasa kemiklerin fil veya mamuta ait olabileceğine dair bilgi verdiler. Tabii asıl sonuçlar gerçek ve yerinde inceleme yapıldıktan sonra açığa çıkacaktır. Zamanıyla ilgili de yine diğer zürafa fosilinde olduğu gibi milyonlarca yıl öncesine dair yuvarlak bir bilgi verebiliriz" dedi.

Konuşmasına devam eden Özsoy, "Bu buluntuların kente kazandırılması, üniversitelerimizin bu noktada çalışma yapması, müzelerimizin bu buluntulardan yararlanmaları ve özellikle bilim merkezlerimizde sergilenmesi, Kayseri için oldukça yararlı olacaktır" diyerek bu tip buluntuların kent için önemli olduğunu vurguladı.

Kayserili Çoban Murat Adıyaman ise, bulduğu fosillerin ülke için değerli olduğu ifade ederek ''Keçileri otlatırken buradaki fosiller dikkatimi çekti. Daha sonra müze çalışanlarına bilgi verdik. Onlar da inceleme yapıp numune aldılar" açıklamasında bulundu.