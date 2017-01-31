Kendi Şirketinizi Kurduğunuz Eğlenceli Oyun: The Founder

Size kendi girişim şirketinizi kurma imkanı sunan tarayıcı oyunu The Founder, oyunculara adeta bilgisayar başında mini bir Silikon Vadisi deneyimi yaşatıyor.

Birçok insan, kendi işinin patronu olmak ister. Ancak bir kısmının bunu gerçekleştirebilecek imkanı yoktur. İmkanı olanların da son derece emin adımlarla ilerlemesi gerekir, zira kendi işini kurmak büyük bir risk almak demektir.

Bu yüzden bir iş kurmadan önce biraz pratik yapmak iyi olabilir. Peki, iş kurma pratiği nasıl yapılır? Francis Tseng tarafından geliştirilen ve finanse edilen The Founder isimli tarayıcı oyunu bu imkanı sunuyor. The Founder’da bir girişim şirketi kuran birisiniz ve amacınız, doğru hamleler yaparak girişiminizi büyük bir şirket haline getirmek.

Oyuna yatırımcılardan aldığımız az miktardaki başlangıç parasıyla başlıyorsunuz ve şirketinizi kurarken donanım ya da yazılım araştırma seçeneğine sahipsiniz. Birkaç kişiyi işe aldıktan sonra, onları iki ürün tipini birleştirerek (sosyal ağ ve e-ticaret gibi) ürünler geliştirmeleri için görevlendirmeniz gerekiyor. Daha sonra pazar payı için rakiplerinizle mücadele etmeniz ve kazandığınız parayı şirketinizi büyütmeniz için harcamanız gerekecek. Bunun için de çeşitli teknolojileri araştırmalı ve işinizi yeni dikeylere doğru genişletmelisiniz.

Bir kez oynamaya başladınız mı saatlerce oynayabileceğiniz The Founder’ın oynanışı Kairosoft’un mobil oyunlarına benziyor. Francis Tseng, bu eğlenceli oyunu geçtiğimiz 1,5 yıl içinde geliştirmiş. Tseng, oyunu geliştirirken Silikon Vadisi’ndeki kendi deneyimlerinden ilham aldığını belirtiyor.