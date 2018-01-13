Kendini Kripto Para Birimlerine Adayan Müzik Grubu

Japonya'da şarkılarını ve konseptlerini tamamen kripto para birimlerine adamış bir pop grubu olduğu ortaya çıktı.

Japonya binlerce yıllık kültürü ve teknolojiye neredeyse ülke olarak adapte olmasıyla oldukça ilginç bir ülke. Özellikle de kendilerinin oldukça deneysel bir müzik kültürleri var. Üzerine oyuncak bebek kıyafeti geçirmiş kızlardan oluşan metal grupları, ilginç danslarla, güreşi müziklerinin merkezine koyan pop grupları bu ilginç örneklerden bazıları. Ancak son dönemlerde kurulmuş olan kendini tamamen kripto paralara adamış olan pop grubu bunlardan en ilginçlerinden bir tanesi.

Quartz isimli bir paylaşım sitesinin dünyaya tanıttığı grubun ismi "Kasotsuka Shojo" yani kaba bir türkçe çevirisiyle "Sanal Para Birimi Kızları" diye geçiyor. Her grup üyesi Etherium, Bitcoin, Neo ve Ripple gibi kripto para birimlerini temsil ediyor. Japonya'nın kripto para birimlerini en uzun süredir legalleştiren ülkelerden biri olduğu düşünülürse böyle bir vizyonun zaten başka bir ülkeden çıkması beklenemezdi.

Pop grubunun lideri (ve grupta Bitcoin'i temsil eden) Rara Naruse, Fransız haber ajansı AFP'ye grubun kurulma sebebiyle ilgili konuştu. Sanal para birimlerinin sadece spekülasyonlarla hızlı para kazandıran bir şey olmadığını söyleyen Naruse, eğlence ile insanlara kripto para birimlerinin aslında dünyayı şekillendirecek teknoloji olduğunu anlatmak istediklerini belirtti.

"Grubun çıkış şarkısı 'Ay, Sanal Paralar ve Ben'. Fakat maalesef şarkıya bir klip çekmemişler"

Naruse'nin başını çektiği 8 kişilik pop grubunun, aşkı, romantizmi ve kripto paraları içerisinde geçiren bir çok şarkıları var. Hatta çıkış şarkılarının adı "Ay, Sanal Paralar ve Ben". Yukarıdan dinleyebileceğiniz şarkı, özellikle de "J-Pop" dinlemeyenler için biraz sıkıcı gelebilir. Ancak grup kripto paraların geleceği şekillendireceği konusunda çok da haksız değil gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?