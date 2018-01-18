Stephen King’in ünlü serisi IT’nin 2017’de çıkan filminde ikonik sahnelerden birisinin farklı bir versiyonu yayımlandı.

2017’nin sonlarına doğru yayımlanan ve pek çok kişiye sinema salonlarında korkulu anlar yaşatan Stephen King imzalı It(O) filminin kutulu DVD versiyonu yayımlandı. Kutulu versiyonla birlikte, sinemalarda göremediğimiz bazı kesilmiş sahneler de yer alıyordu. Filmin fragmanlarında da gördüğümüz o lağım çukuruna kağıt kayığın kaçtığı ana ait yayımlanan bir kesilmiş sahne vardı. Eğer filmde gördüğümüz sahne yerine bu sahneyi kullansalarmış, film çok daha farklı olabilirmiş.

Dikkat, çok fazla olmasa da yer yer film hakkında spoiler verebilirim. Bu yüzden filmi henüz izlemeyenler bu uyarıya göre yazıya devam etmeliler.

Filmin kesilmiş sahnesinde Pennywise (Bill Skarsgard), o korkunç palyaço adamcılık oynamaktan çok uzak gözüküyor. Aynı filmde olduğu gibi başlayan sahnede, Pennywise çocuğun lağıma düşen kayığını vermek için çağırıyor. Normalde çocuk tam kayığı alacakken pek de hoş olmayan şeyler oluyordu, ancak kesilmiş sahnelerde çocuk kayığını alıyor ve gidiyor. İşin komik yanı ise Pennywise’ın yüzündeki “sanki bir şeyleri yanlış yaptım” bakışı oluyor. Bu sahnenin normal bir filmle akalası olmadığını, muhtemelen şaka olsun diye yapıldığını hatırlatalım.

Peki, sizler IT filmini izlediniz mi? İzlediyseniz film beklentinizi karşıladı mı? Yorumlarınızı bekliyorum.