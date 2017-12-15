Özel pozlama tekniği kullanılarak New York’un 620MP’lik fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta çok ince ayrıntılar yer alıyor.

Amerika New York’ta yaşanan kar fırtınasının ardından, bazı insanların neden fotoğrafçı olması gerektiğini bizlere gösteren çok özel bir çalışma yapıldı. Bütün bir gece boyunca çekimi süren özel bir pozlama tekniğini kullanan bir fotoğrafçı, toplamda 620 megapiksellik New York fotoğrafı ile hafızalarımıza kazınacak bir fotoğraf yakalamayı başardı. Bu muhteşem fotoğrafı oluşturmak için 105 pozlamayı harmanladığını söyleyen PetaPixel editörü Dan Piech'in gece başladığı çekimi sabaha kadar sürdürmesi sebebiyle, tek bir fotoğrafta hem geceye hem de gündüze ulaşabildik.

Bu fotoğrafı çekerken şehrin parlak durması için kar fırtınasını beklediğini söyleyen Piech, 620 piksellik fotoğraf oluşturarak neredeyse her detayı görebildiğiniz çok farklı bir fotoğrafa imza atmış. Şehrin en büyük gökdelenlerden birinden çekilen fotoğraf, Midtown Manhattan manzarasını gösteriyor.

Fotoğrafı normal gördüğünüzde çok belli olmasa bile, aslında gece bölgesinde kar yağarken, gündüz bölgesinde kar yağmıyor. 620 megapiksellik fotoğrafın gece bölgesini yakınlaştırdığınız zaman yağan karı fark edebiliyorsunuz. Gündüz tarafında ise kar dinmiş olarak gözüküyor. New York’u adeta ikiye ayıran caddenin tam üzerinde gece ve gündüz değişimini yapan Piech, “fotoğraf sanat değildir” diyenlerin yanlış düşündüğünü kanıtlıyor.

Fotoğrafı çekmek için Canon 5DS marka bir makineye monte edilmiş uzun bir telefoto objektifi kullandığını açıklayan Piech, tam 105 ham fotoğrafı birleştirerek bu görüntüleri elde etti. 105 fotoğrafı tek bir VAST fotoğrafta birleştirip harmanlayan Piech, bilgisayarın bu inanılmaz piksel boyutundan dolayı 100 saatten uzun bir süre boyunca donuk kaldığını açıklıyor. Bu süreçte fotoğrafları harmanlayıp bir araya getiren bilgisayar, VAST fotoğraflarının ne kadar “muhteşem” olabileceğini gösteriyor. Bu fotoğraf tekniği sayesinde kilometrelerce uzakta bulunan binalar, hatta bu binaların penceresinden bakan insanlar bile görünebilir. Tek bir fotoğrafa sığdırdığınız yaşamı düşününce, gerçekten muhteşem bir şey olduğunu görebilirsiniz.

Fotoğrafın orijinal olmasa da daha yüksek çözünürlüklü haline buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, diğer VAST fotoğraflarına da buradan bakabilirsiniz.