Kuzey Kore, ''Nükleer Bulutla'' Japonya'yı Tehdit Etti!

Kim Jong, Japonya Başbakanı'nın açıklamalarından sonra Japonya'yı ''nükleer bulut'' göndermekle tehdit etti.

Geçtiğimiz haftalarda Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'ye yönelik baskıların artmasını istemişti. Bunun üzerine Kuzey Kore, Japonya'yı Pyonyang'a yönelik baskıları sürdürmesi halinde ''nükleer bulut'' göndermekle tehdit etti.

Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan haberde; "Japonya'nın Kuzey Kore'ye baskısı, Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmesi, Japon adalarına nükleer bulutları getirecek bir intihar. Kimse durumun ne zaman bir nükleer savaşa dönüşeceğini bilmiyor. Ancak nükleer savaşın fitili ateşlenirse bu bir anda Japon adalarında patlar" ifadelerine yer verildi.

Japonya Başbakanı Abe, "Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programını tamamen ve geri dönülemez şekilde terk etmesini sağlamalıyız. İhtiyaç duyulan diyalog değil, baskı" sözlerini kullanmıştı.

Hatırlayacağınız üzere Kuzey Kore, 15 Eylül'de balistik füze denemesi yapmış ve füze Japonya üzerinden yol almıştı.