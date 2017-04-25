Kingsman: Altın Çember Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Kingsman: The Golden Circle'ın merakla beklenen fragmanı sonunda geldi.

İlk filmi ile beklentinin üzerinde bir başarı yakalayan ve gerek tarzı, tonu, gerekse oyuncuları ile ilgi çeken Kingsman, aksiyonun ve maceranın çok daha fazla olduğu ikinci filmi ile sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aksiyon ve macera filmlerinin klişeleşmiş şeylerini farklı yorumlayarak seyirciye sevdirmeyi başaran Kingsman, fragmanından yola çıktığımız kadarıyla bu çizgisini ikinci filminde de aynı şekilde korumayı amaçlamakta. Üstelik bu kez filmin kadrosu çok daha sağlam. Yıldızı parlayan genç isimlerden Taron Egerton'un 'Eggsy' rolü ile geri döneceği filmde genç oyuncuya Channing Tatum, Halle Berry, Julianne Moore ve Jeff Bridges gibi oyuncular da eşlik edecek.

Kingsman: Altın Çember, 29 Ekim'de vizyonda olacak.

