Kırmızı iPhone'daki Beyaz Çerçeveden Kurtulmanın Yolları!

Bazı kullanıcılar, özellikle güneş ışığı altında beyaz çerçeveden ciddi anlamda rahatsızlık duyar. Buna çözmek için bir çok pahalı, bir de son derece makul bir seçenek var.

The Verge yazarı Chris Welch için takıntılı kelimesini kullanmakta sakınca görmüyoruz. Yara göre kırmızı iPhone harika görünüyor. Arka kısmı da ön kısmı kadar çarpıcı. Lakin Chris Welch beyaz çerçeveli telefonlara karşı saplantılı ve onları rahatsız edici buluyor. Özellikle gün ışığında aşırı rahatsız edici olduklarını düşünüyor. Eminim ki onun gibi düşünen bazı kişiler vardır.

Welch tamin edildiği gibi Apple'ın Kırmızı iPhone'un ön yüzünde beyaz kullanıldığını görünce hayal kırıklığına uğradı. Bu pek şaşırtıcı değildi: Gold ve Rose Gold renk seçeneklerinde de beyaz çerçeveler vardı.

Peki bu konuyu çözmek isteyen kişiler ne yapmalı? İkinci bir telefon satın alabilir ve görüntüleri, aşağıdaki videoda görüldüğü gibi değiştirebilirsiniz. Ancak, bu son derece pahalı olabilir. Daha uygun başka bir seçenek var: Bir ekran koruyucusu satın alın. Aşağıdan yukarıya, köşeden köşeye renkli camla kaplı taneye ihtiyacınız olacak.

Amazon'da "Sparin" kelimesini arayarak istediğinizi bulabilirsiniz. Fiyat oldukça makul: Yaklaşık 14 dolar. Birçok kişi akıllı telefon ekranının üzerine başka bir cam tabakası koymayı aptalca buluyor. Ben öyle düşünmüyorum. Ancak öyle düşünenler bir seçim yapmak zorunda: İkinci bir cam niteliğindeki bir ekran koruyucu mu yoksa beyaz çerçeve mi?

Maalesef bembeyaz “Home Tuşundan” kaçınmanız mümkün değil. Bırakın bir ekran koruyucuyu, ekranı toptan bile değiştirseniz beyaz düğme orada kalacak. Bir şekilde onadan kurtulmak isterseniz Apple'ın yoğun IOS güvenliği kaybolacak ve muhtemelen Touch ID ve Apple Pay'ı kullanma becerisini kaybedeceksiniz. Kesinlikle böyle bir şeye değmez. Tam ekran koruyucu cihazı daha kalın hale getirecek ama beyaz çerçeveye karşı takıntı güdenler için bu küçük bir külfet.