6 Ücretsiz App Store Uygulaması (Kısa Süreliğine)

iPhone kullanıcılar için App Store'da kısa süreliğine ücretsiz olan 6 uygulamayı listeledik.

iOS’de bazen en iyi olan uygulamalar biraz pahalıdır. Geliştiriciler, belirli dönemlerde ücretli uygulamaları ücretsiz olarak sınırlı bir süre için indirme imkanı sunar.

Bu haberi okuduktan sonra App Store'a girdğinizde uygulamanın ücretli olduğunu görüyorsanız, bunun anlamı anlaşmanın süresi dolmuştur ve sizden yine ücret alınacak olmasıdır. Lütfen indirmeden önce, buna dikkat edin.

Storm It

Normalde br Twitter iletisi paylaşırken bu mesajımız 140 (şuan 280) karakteri aştığında cümleyi kesmemiz ve parçalara ayırmamız gerekiyor. Bu durum nedeniyle çoğu zaman Tweet atmaktan vazgeçebiliyoruz. Storm it ile fikirlerinizi ve cümlelerinizi bir araya toplayabiliyorsunuz ve otomatik olarak ve emek harcamadan parçalara ayırıp Twitter üzerinde paylaşabiliyorsunuz.

DigitalOcean Manager

Haritalarda yer işaretleri eklerken kendi harita bilgilerinizi oluşturmak veya o harita işaretlerini organize etmenizi sağlayan başarılı bir uygulama.

PK Fitness

Fitness hedefleriniz doğrultusunda yardımcı olan basit, kullanımı kolay bir egzersiz günlüğü ve sosyal ağ uygulaması.

Resume Builder

Resume Builder uygulaması gelişmiş ekran seçenekleri ile mobil içerisinde cv hazırlama ve dokümanları kayıt ederek paylaşma seçenekleri sunan bir uygulamadır. Uygulama içerisinde yer alan hazır tablo ve gerekli alanlar ile İletişim Bilgileri, Deneyim, Eğitim,Beceriler ve Referanslar şeklinde alanları doldurma, hızlı bir şekilde oluşturulan içerikleri önizleyerek kayıt etme modülleri mevcut.

Air-Photos

Air-Photos, fotoğraflarınızı bilgisayarınız ile doğrudan senkronize etmek zorunda kalmadan görüntülemenizi sağlayan bir Wi-Fi fotoğraf görüntüleyicisi işlevini görüyor.

Coyn​

Klasik bir ev ekonomisi uygulaması olan Coyn, paranızın nereye ne kadar gittiğini ölçmeniz için size yardımcı oluyor.