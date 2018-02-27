Eşinizin, dostunuzun, akrabanızın, sevgilinizin, arkadaşınızın kokması durumunda bunu dile getirmek için bin bir takla atmanıza gerek yok. Artık insanlar, gururları incinmeden koktuklarını öğrenebilecekler.

İnsan biyolojisi, farklı bölgelerinden farklı içerikte salgılar üreten bir yapıya sahiptir. Bu salgıları üretmek kimi zaman sağlıklı olmanın, kimi zaman da sağlıksız olmanın önemli bir göstergesidir. Bazı salgılar ise beklenmedik şekilde rahatsız edici kokulara neden olabilirler. Hayır, salgı derken aklınıza gelen o ilk şeyi değil, diğerlerini kastediyoruz.

Ter kokusu ve ağız kokusu konusunda yıllardır yapılan araştırmalar, ilgi çekici sonuçları ortaya koydular. Örneğin ter kokularını soluyan çiftlerin sonrasında birbirlerini daha yakın hissetmeleri gibi. Bazen bilim algılarımızı şaşırtan sonuçlar ortaya koysa da bu böyle. Ancak bu kokulardan rahatsız olmak da o kokuların oluşması kadar insanlık hali. Gene de bir kişiye koktuğunu söylemek, o kim olursa olsun zor olabiliyor.

İnsan, tanıdığı birine “Kokuyorsun” demek için şekilden şekle girebilir. Bu noktada samimiyet kürsüsünden çekinmeden seslenen ve mesajı alınmadan algılayan kişileri tenzih ediyoruz. :)

Gene de hala sıkıntı bir durum var. Ya o karşınızdaki kişi sizde böyle bir tepki aldığında alıngan bir tavır sergilerse?

Kokuyorsun.com işte tam da burada devreye giriyor:

Tek yapmanız gereken, ilgili kişinin e-posta adresini bilmek. Siteye giriş yaptığınızda o adresi ilk kutucuğa yazıp sonra da kokma sebebini bildiriyorsunuz. Kişiye giden e-posta sizin adınız ya da kim olduğunuz geçmiyor. Sadece bu kişi ter ya da ağız kokusu sorunu olduğu etkili bir şekilde anlamış oluyor.

Koktuğunu söylediğiniz kişiye giden e-posta içinde ter ya da ağız kokusunun nedenleri ve önlemek için çeşitli çözüm önerileri yer alıyor.

Büyük bir sosyal probleme getirilen sağlıklı bir bilinçlenme kampanyası kokuyorsun.com, sosyal yönüyle ağır basan bir proje. Samimi olduğunuz kişilerle böyle bir diyalog kurmanızın daha sağlıklı olacağı düşüncesinde olsanız bile, ilişkiler de insanlar kadar çeşitlidir. Bu siteyi aklınızın bir köşesine kaydedin, belki bir gün işe yarar.