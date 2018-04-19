Koparanın 48 Bin TL Ceza Aldığı Çiçek: Manisa Lalesi

Spil Dağı’nda bulunan ve endemik bitki türleri arasında yer alan Manisa lalesini koparmanın cezası 48 bin TL.

Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkının bin 250 metre yüksekliğindeki bölgelerinde yetişen, endemik olduğu için de koruma altına alınan Manisa lalesine zarar verenlere, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 48 bin 625 TL ceza verilecek.

Normal şartlarda Mayıs ayı içerisinde açması beklenen Manisa lalesi, bu yıl havaların sıcak seyretmesi sebebiyle Nisan ayında açmaya başladı. Çiçeği görmek isteyen vatandaşlar, Spil Dağı Milli Parkına çıkarak burayı ziyaret edebilirler.

Çiçeğin genetik kökeniyle ilgili yapılan çalışmalara devam edildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, “Spil Dağı Milli Parkımız içerisinde Manisa lalesi endemik bitki türü olarak bulunmakta. Bölgede de çok önemli bir türdür. Manisa lalesiyle alakalı tür eylem planı kapsamı içerisinde de Manisa Celal Bayar Üniversitemizdeki akademisyenlerimizle beraber Manisa lalemizin genetik kökeni üzerindeki bilimsel çalışmalar da devam etmektedir. Laleler zambak türü familyasından. Ülkemizde 17 tür lale var. Manisa bölgemizdeki bu lale de bu yöreye has bir türdür. Koruma altındadır. Tabi vatandaşlarımız laleleri Spil Dağı Milli Parkında rahatlıkla görebilirler” açıklamalarında bulundu.

Bu çiçeğe zarar vermenin bir çevre suçu olduğunu hatırlatan Gençoğlu, “Biz vatandaşlarımızın laleleri rahatlıkla görebilmeleri açısından uyarıcı tabelalar yaptık. Koruma alanları çitlerle çevirdik. Spil’e çıkan vatandaşlarımızın yol kenarında bu laleleri görebilme imkanı vardır. Fotoğraflarını çekebilirler ama lalelerimize zarar vermemeleri gerekiyor. Bu aynı zamanda bir çevre suçudur. Cezası da bayağı ağırdır. Ceza miktarı ise 2872 sayılı Çevre Kanunundan kaynaklanan 2018 yılı güncellenmiş rakam 48 bin 625 TL’dir. Bayağı yüklü bir cezadır. Tabi öncelikle insanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Fotoğrafını çekersin, görürsün, seyredersin ama lütfen bunu koparmayın. Bu nesli tehlike altında olan bir tür. Dolayısıyla biz de insanlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz” şeklinde konuştu.