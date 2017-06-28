Köpekler, Ölen Sahiplerini Neden Yerler?

Birçok köpekte ölen sahiplerini yeme davranışı gözlemleniyor. Bilim insanları bu davranışın kökenleri hakkında çalışmalarını sürdürüyorlar. Adli tıp antropoloğu Carolyn Rando ise durumu ilginç bir tezle açıklıyor.

Köpekler insanların en iyi dostu olan hayvanlar olarak bilinirler. Yüzyıllar boyunca insanlarla birlikte yaşamış olan köpekler, bu davranışlarıyla hem insanların yaşamlarını hem de kendilerininkini kolaylaştırmışlardır. Sonuç olarak insanlar ve köpekler arasında büyük bir duygusal yakınlık kurulmuştur. Peki birçok defa karşılaşılan, köpeklerin ölü sahiplerini yemeleri nasıl açıklanabilir?

Bu fenomen üzerine birçok bilimsel çalışma yapılmış ve hala da yapılıyor. Bazı kişiler, köpeklerin sahipleri ile arasındaki ilişkinin yakınlığına bağlı olarak, ölümden sonra sahibini yeme veya yememe davranışı gösterdiğini ileri sürmektedirler. Fakat bu iddia kanıtlanamamış, aksine bedeni köpekler tarafından yenen birçok sahibin evcil hayvanıyla iyi ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Köpekler hakkında kitap yazan psikolog Stanley Coren “Köpekler kurtlarla akrabadır” diyor ve ekliyor: “Eğer yemek bulamayacak durumdalarsa ne yapacaklar? Tabii ki en yakın protein deposu olan insan bedenine yöneleceklerdir.” diyor. Ancak bu Almanya’da yaşanan sahibini yeme davranışında bulunan bir köpeğin, bu iç ürpertici davranışı bir kap dolusu maması varken yaptığı gerçeğini açıklamıyor.

Bilim insanlarının ölü sahibini yiyen köpekler konusunda kafası çok karışık. Köpeklerin %73’ü sahiplerinin yüzünü, %15’i ise karın bölgesini yiyorlar. Adli tıp antropolojisi alanında uzman olan Carolyn Rando ise bu durumu köpeklerin isteyerek yapmadığını ileri sürüyor. İlk olarak sahibini hareketsiz olarak gören köpekler yüzlerini yalayarak onları uyandırmaya çalışıyor. Sahipleri hareket etmeyince panikleyen köpekler, küçük ısırıklar alıyorlar. Isırmaktan yemeğe geçmek ise çok zor olmuyor, sonuçta hayvanlar. Rando’nun açıklamaları mantıklı bir zemine oturuyor. Bilim insanları ise insanın en kadim dostunun bu tuhaf davranışı hakkında araştırmalarını sürdürüyorlar.