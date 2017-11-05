Korku Filmi İzlediğimizde Vücudumuzda Neler Oluyor?

Korku filmleri geniş bir kitlenin severek izlediği bir tür. Vücudumuzu sonuna kadar zorlayan korku filmlerinin etkilerini sizler için derledim.

Yurt dışında cadılar bayramı dönemi olduğu için insanlar sık sık korku türüne odaklanıyorlar. Gerek film, gerek oyun gerekse de farklı türler aracılığı ile korku duygusunu yaşamak isteyen insanlar, bunu yaparken sağlıklarını tehlikeye atıyorlar mı? Çok korkunç filmlerde, sürekli tetikte olan duygularımız bizlere ne gibi yarar veya zarar sağlıyor? Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucundan bundan sonra bu sorulara cevap verilebiliyor.

Sağlık için Korku

Yapılan araştırmalar sonucunda korku filmi izlemek, vücut sağlığı için önemli. Vücudumuzda zararlı mikroplara karşı savaş konusunda en güçlü askerlerimiz olan akyuvarlar korku durumunda harekete geçerek çok daha iyi çalışıyorlar. 20-26 yaş aralığında 32 sağlıklı kişiye yapılan deneylerde, “Teksas Katliamı” izleyen deneklerin vücuduna giren mikropların akyuvarların saldırısına uğradığı gözlemlendi. İnsanlar korku halindeyken vücut kendini savunma durumuna geçiyor. Bu olay dış dünyamızda gerçekleşirken tüm vücudumuz bundan etkileniyor.

Spora ne gerek var? Korku Filmi İzleyerek Zayıflayın

Elbette bu işin şakası, ancak korku filmleri kalori yakmaya çok yardımcı olabiliyor. Vücudumuzu savunma durumuna sokan bu filmler, insanların kalori yakma durumunu önemli ölçüde hızlandırıyor. Amazon’un katkılarıyla Londra Westminster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deneyde, Cinnet(The Shining) filmini izleyen insanlar 184 kalori yakmayı başardı. Efsane korku filmi Jaws ise insanlara 161 kalori yaktırttı. Yine de bu şekilde zayıflayayım derken psikolojinizi bozmamanızı öneriyorum.

Beyin prova yapıyor

Psikopat bir şekilde korkacağımızı bile bile korku filmleri izliyoruz. Bilime göre bunun açıklaması, beynin senaryoları prova etmeye çalışma durumundan kaynaklanıyor.

Evrimin kanıtı: Korku

Günümüzde yılan, örümcek gibi yırtıcı canlılar görme ihtimalimiz çok az, ancak bu canlılar, bir dönem insanların en büyük düşmanlarıydılar. Geçmişte bu hayvanlara çok fazla av olmamızdan dolayı hala daha çoğu insan bu canlıları hiç görmese bile korkar. Günümüzde araba kazalarından ölen insan sayısı çok daha fazla olmasına rağmen arabalar yerine yılanlardan korkmaya devam ediyoruz. Bunun sebebi, evrimin tam olarak tamamlanmaması. Belki bir 5.000 yıl sonra insanlık yılanlardan korkmayacak.

Korkarak “kokunuzu” değiştirebilirsiniz

Korku filmlerini izlemek ağır bir fiziksel yükün altına girmek gibi olabiliyor. Yapılan bir araştırmada korku filmine giren insanların filmi izlemeden öncesinde ve sonrasında daha farklı koktuğu tespit edildi.

Korku filmleri hayatınızı etkileyebilir

Bu filmleri izlemek güzel olsa da, küçük yaşta izlemek ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Daha önce yapılan bir deneyde 75 insana kendilerini rahatsız eden olayları belirtmeleri söylendi. Bazı cevaplar, palyaçolardan korkma(it) ve denize girememe(jaws) şeklindeydi.

Korku türü yüksek duygu seviyeleri oluşturduğu için çok güzel olabilir, ancak filmleri izlerken dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık durumunuz ve yaşınız uygun değilse böylesine yüksek duygu seviyeleri yaşatan filmlerden uzak durmanız sizin için yararlı olacaktır.