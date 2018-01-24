Kripto Para Dünyasını Değiştirmeye Çalışan 5 Kadın

Kripto paralar gün geçtikçe hayatımıza daha çok yerleşmeye devam ediyor. Bu haberde, kripto dünyasının değişiminde etkin rol oynayan 5 kadını sizler için bir araya getirdik.

Gün geçtikçe teknoloji ile ilgilenen kadınların sayısı artsada, genele baktığımızda sayıları hala çok düşük seviyede kalıyor. Teknoloji ile ilgili endüstrilerle uğraşan kadınların oranı yaklaşık olarak yüzde 25 civarında bulunuyor. Bu rakam şirketleri kuran kadın sayısı bağlamında düşünüldüğünde ise ortaya daha kötü bir tablo çıkıyor; şirket kuruluşunda rol alan kadınların yüzdesi ortalama yüzde 5 gibi düşük bir oranda bulunuyor. Teknoloji alanındaki yüzdelerin oldukça düşük olmasına karşın, kripto para birimi, kadınlar tarafındanda ilgi görmesiyle diğer teknoloji kategorilerine göre dikkat çekiyor. Bu haberimizde ise kripto para dünyasının değişiminde aktif rol oynayan 5 kadını sizler için bir araya getirdik.

Rachel Wolfson

Rachel Wolfson, kripto para kategorisini ilk çıkmaya başladığı zamanlardan beri takip eden bir gazeteci. Gelişmekte olan bu dijital ekonominin ileri seviyelere gelmesine ve başka takipçilerinde bu kategoriden haberdar olmasını sağlayan önemli bir isim. HuffPost isimli haber sitesinde yazar olan Rachel Wolfson, geleneksel varlıkların nasıl dijitalleştirerek korunacağından, kriptokrasinin tüm detaylarına kadar tüm bilgileri takipçileriyle paylaşıyor, Rachel son zamanlarda Bitcoin Magazine isimli bir dergide yazılar da paylaşmaya başladı.

Meltem Demirörs​

Meltem Demirörs, Digital Currency Group'un (DCG) bir parçası olup, Kalkınma Direktörü pozisyonunda bulunan, Türk asıllı kripto para birimiyle ilgilenen bir kadındır. Dijital para birimlerine yatırım yapan, finansal geleceğimizi değiştirmek isteyen şirketleri inşa eden ve destekleyen DCG firmasında çalışan Meltem Demirörs'ün görevi, herkesi aynı sayfada tutmak ve büyüme için yeni yollar yaratmaya odaklanmaya yardımcı olmaktır.

Ambre Soubiran

Ambre Soubiran'ın HSBC Global Bankacılık ve Piyasalarında sekiz yıllık bir iş geçmişi bulunuyor. Geçmiş sermaye piyasalarından ve HSBC'den tecrübeleri olan Soubiran, finansal piyasalar, dijital varlıklar ve blok zincirlere karşı oldukça ilgili ve meraklı. Bu ilgisi doğrultusunda, dijital para birimlerini takip edip, onlar hakkında analizler çıkartan ve şirketlere çalışması gereken para birimleri hakkında bilgiler veren Kaiko isimli şirketi kurdu.

Pamela Morgan

Pamela Morgan, kripto para konusu hakkında genellikle göz ardı edilen bir konuyu ele alıyor. Morgan, analiz edilmesi ve takip edilmesi gereken dünya yasalarının, kripto paraya uygunluğunu takip eden bir avukat. Kripto para dünyasını takip eden Morgan, Empowered Law isimli avukatlık şirketinde dijital varlıklarla ilgili çıkan sorunların çözümlenmesinde etkin rol oynuyor. Aynı zamanda Morgan, Third Key Solutions isimli firmanın kurucusu ve CEO'su. Bu şirket, dijital varlıkların korunmasını bireyler ve şirketler için sağlayan bir şirkettir.

Anastasia Shvetsova

Anastasia Shvetsova, Bitcoin'in ilk günlerinden beri dijital para birimleri dünyasına karşı büyük bir ilgi duyuyor. Aycıca Shvetsova'nın çok sayıda teknoloji şirketinin varlığına yardımcı olan, halkla ilişkiler alanında geçmişi var. Shvetsova son zamanlarda ise kripto dünyası hakkında çalışmalar yapıyor. Yeni çıkan kripto para birimlerinin tanıtımını yapmak ve insanların bu para birimlerine ilgilerini çekmek adına şirketlerle çalışıyor. Yaptığı iş sayesinde, şirketlere kripto para dünyasında oldukça büyük kazançlar sağlıyor.

Listemizde yer alan kripto para dünyasının gelişmesinde etkin rol oynayan 5 kadını sizler için bir araya getirdik. Haberimizde ülkemizden bir kadının bulunmasıda oldukça güzel bir detay. Temennimiz bu gibi listelerde ülkemizden daha çok kadın vatandaşlarımızı görebilmek.