Bilgisayar korsanları son dönemin en büyük bilişim buluşlarından birisi olan kripto para birimlerinin madenciliğini yapmak için, YouTube’un reklam hizmetini kullanıyorlar. Bilgisayarlarımızın işlemcilerini bizden habersiz şekilde ele geçirmeleri için en güvenilir platformlardan birisini kullanmaları tartışma yaratıyor.

Kripto paralar, bilgi işlem gücüyle üretilen yazılımsal yapılara sahiplerdir. Kripto para madenciliği denilen teknikle güçlü işlemciler kullanılarak, bilgi işleme merkezi inşa edebiliyor ve her birey kendi üretimini yapabiliyor. Kişisel bilgisayarlarımızın, kendi kripto para madenciliğimizi yapmak için yeterli işlem gücüne sahip olmamalarından dolayı, son derece özel sistemler kurmak gerekiyor.

Ancak birden fazla standart bilgisayar aynı madencilik sürecine dahil edilirse, teorik olarak toplam işlemci gücü de artıyor. Bu nedenle binlerce bilgisayarın kullanıldığı küresel madencilik ağları oluşturulabiliyor. Elbette bu sistemler, bilgisayar sahiplerine avantaj sağlamadıkları için tercih edilmiyorlar.

Kaynağı belli olmayan güvenilmez internet sitelerindeki reklamlar, bilgisayarlarımızı bizden habersiz şekilde madencilik için kullanabiliyorlar. Binlerce bilgisayarın izinsiz şekilde dahil oldukları bu yasa dışı sistemlere karşı önlem almak için, internet ortamında daha dikkatli olmak gerekiyor.

Bazı YouTube kullanıcıları, geçtiğimiz hafta YouTube üzerinde reklam gösterildiği sırada antivürüs yazılımlarının devreye girdiklerine dair bilgilendirmede bulundular. Şüpheler, kripto para madenciliği üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Reklamlar aracılığıyla bilgisayarlara bulaşan virüsler, merkezi işlemcilerin %80’ini kripto para madenciliği için kullanıyor. Söz konusu yazılım CoinHive adı verilen sisteme hizmet ediyor ve aynı yazılımın bulunduğu diğer bilgisayarlar, binlercesiyle birlikte tek bir korsan grubu için üretim yapıyor.

Yapılan incelemelerin üzerine Google, kripto para madenciliği amaçlı virüslerin reklamcılık hizmetleriyle bağlantılarını araştırmak için çalışamaya başladığını açıkladı: “Politikalarımızı, yeni tehditler ortaya çıktıkça güncellemeye özen gösteriyoruz. Söz konusu reklamlar, fark edildikten sonra 2 saat içinde engellendiler ve korsanlar platformumuzdan uzaklaştırıldılar.”

24 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre CoinHive sistemine madencilik amaçlı dahil edilen bilgisayarların sayısı, bir anda %285 oranında artış yaşadı. 18 Ocak’ta dikkat çekmeye başlayan sistem takip edildi ve Google uyarılara yanıt vererek sistemi ortadan kaldırdı.

Son aylarda popülaritesi artan kripto paralar, gündemde kalmaya devam ediyorlar. Bu nedenle bilgisayar korsanları, her geçen gün yeni saldırı teknikleri ile karşımıza çıkmaya başlıyorlar. İnternette dolaşırken, hatta güvenilir sitelerde bulunsak bile reklamlara gördüğümüz içeriklerdeki linklere dikkat etmekte fayda var.