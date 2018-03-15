Kripto para madenciliğinde oluşan yüksek ısıyı kullanmak isteyen NakamotoX, bunun için madencilik tesislerinde domates serası kurdu.

Milyonlarca dolarlık yatırım yapan kripto para madencileri, bu paraları kazanmak için ileri düzeyde enerji harcıyorlar. Ekran kartları, işlemciler derken pek çok donanımın üzerine kurulan bu madencilik sistemleri, insanlık için çok önemli olan enerjiyi bir hiç uğruna harcıyor. Kripto paraların her ne kadar parasal değeri bulunuyor olsa da, bu paralar aslında bir sembolü ifade ediyor. Kripto para madencileri bu enerjiyi harcarlarken de haliyle bu enerji sonucunda elle tutulur bir şey almıyorlar.

Bu durumun farkına varan NakamotoX ticaret platformunun kurucu ortağı Kamil Brejcha, kripto para üretmek için kullandıkları madencilik tesisinin sıcaklığından faydalanarak sera ile bitki yetiştirme işine girdi. Normal şartlarda bitkilerin yetişmesi için sıcağa ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçek. Brejcha, bunu fark ederek kripto para kazanmak için harcanan enerjiden oluşan ısıyı, bir başka ürün elde etmek için kullanmaya başlamış.

Kripto para madenciliği yapılan tesiste domates yetiştirdiklerini gösteren Brejcha, madencilerin aşırı ısı üretmesinden dolayı bu enerjiyi boşa harcamamaya çalıştıklarını belirtti. Brejcha dışında bu formüle benzer formüller kullanan başka insanlar da var. Bazı insanlar, kripto para madenciliği sistemlerini evlerine kurarak doğalgaz yerine küçük çaplı tesislerle ısınıyorlar.

Kripto Para Madenciliği ile Tarım Bir Arada

Kripto para madencilerinin sıcaklığı ile üretilen ilk domateslerin hasat edilmek için hazır olduğunu açıklayan Brejcha, enerjinin birden fazla yerde kullanılabileceğini keşfetmiş. Bir elektrik enerjisi kripto para madencilerine güç verdiğinde, ortaya yüksek düzeyde bir ısı çıkar. Bu ısıyı işlemezseniz havaya karışıp gidecektir. Ama kullanırsanız, Brejcha gibi domates üretebilir ve bu domatesleri aslında yok sayılan bir enerji sayesinde elde edebilirsiniz.