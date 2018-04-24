2018’e oldukça kötü başlayan kripto para piyasası, yeniden hareketlenmeye başladı. En değerli kripto para Bitcoin, Aralık ayından beri ilk defa bu hızda yükselirken, Ethereum son haftada neredeyse %100 değer kazandı.

2017 yılında normalde hayatımıza gireli yaklaşık 9 yıl olan kripto para kavramı, çok fazla insanın dikkatini çekmeye başladı. Bitcoin, Aralık ayı itibariyle 20.000 dolar sınırına dayanmış, bu yükseliş yatırımcıları kripto paralara yönlendirince onların da değerleri artışa geçmişti.

Ancak 2018’in ilk haftalarından bu yana artan piyasa baskısından dolayı bütün kripto paralarda ciddi değer kayıpları yaşandı. Bitcoin 7 bin doların altına kadar geriledi, piyasa hacmi önemli oranda azaldı. Fakat Nisan ayı geç de olsa kripto paraların uyanışına tanıklık ettiğimiz günlerle geldi. Ekonomistler, bu yeni yatırım aracını hala tartışsalar da piyasa baskısının azalması ve ABD gibi dünyanın en önemli pazarlarına yapılan düzenlemeler, imzalanan anlaşmalar yükselişi mümkün kıldı.

En değerli 10 kripto para biriminin 24 Nisan saat 10.30 itibariyle piyasa durumu şu şekilde:

Verilerden hareketle son 24 saatin en hızlı yükseliş kaydeden kripto para biriminin EOS olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu değer önümüzdeki saatlerde değişebilir. Değer sıralamasında önemli bir değişiklik yokken, bütün birimlerin yükselişte olması ve dikkat çekiyor. Şimdi en değerli 3 kripto para birimine, dolar karşısındaki son 24 saatlik hareketlerini baz alarak daha yakından bakalım.

1. Bitcoin:

Bitcoin'deki inişli ve çıkışlı dalgalanmalar, kripto para piyasasının en yüksek market değerine sahip birimi olduğu için piyasanın genelini etkiliyor. Bu sabaha karşı yaşanan ani yükselişi gördüğümüz son 24 saatlik grafikte, 9200 dolar barajının aşıldığını anlıyoruz. Bu yükseliş, Aralık ayının son haftalarından bu yana bu kadar ivmeli olmamıştı.

2. Ethereum:

Ethereum son 15 güne göre değerini ikiye katlayan bir yükseliş çizdi. Tıpkı Bitcoin gibi o da aynı saatlerde hızlı bir ivme yakaladı ve 670 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ethereum son haftalarda en hızlı değer kazanan kripto para oldu.

3. Ripple:

İlk üç arasında yer alan en uygun fiyatlı birim Ripple'ın değeri, geçtiğimiz aya kıyasla %50'ye yakın bir oranda atış yaşadı. Tekrar 0.90 dolar üzerine çıkan kripto para, fiyatı dolayısıyla yatırıma en uygun birimlerden biri olarak göze çarpıyor. (YTD)

Kripto para piyasasındaki ani değişimleri bildirmeye devam edeceğiz, takipte kalın.