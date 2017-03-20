Kriptolu telefonlar aslında o kadar da güvenli değiller mi?

Mobil cihazlarda en önemli sorunlardan biri güvenlik ve bu konuda mobil cihaz üreticisi firmalar, ciddi çalışmalar yürütmekteler. Tabi standart tüketiciye yönelik olarak üretilen mobil cihazlar her ne kadar güvenlikli olsa da, bu güvenlik engeli aşılmaz olmuyor.

İşte bu sebepten ötürü devlet adamlarının kullandığı telefonlar, kriptolu oluyor. Ancak görülüyor ki bu telefonların da şifresi kırılabilmekte. Hem de rekor saniyede.

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bulunduğu devlet adamlarının, kriptolu telefonlarının dinlenmesine ilişkin yürütülen davada ortaya çıkan şeye göre, bu cihazların şifresinin kırılması sadece 45 saniye sürmüş.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve TÜBİTAK'ta görev yapmış 28 kişinin yargılandığı davada, Yüksek elektronik mühendisi, mobil şebeke uzmanı Mesut Rusçuk, ODTÜ Kriptografi Ana Bilim Dali Başkanı Profesör Doktor Ferruh Özbudak ve öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Cenk, şifreleme sistemine ilişkin raporu mahkemeye sundu.

18 telefon incelemesinin yapıldığı belirtilen raporda, bu telefonlarda ciddi şekilde güvenlik açığı bulunduğu saptanmış. Raporda öne çıkan bir ifade ise şöyle: "Yapılan testlerde standart bir düzüstü bilgisayar işlemci gücü ve hafıza kapasitesiyle yaklaşık 45 saniye içinde kriptolu metnin tamamen kırılabildiği tespit edilmiştir."