Küba'daki 'Sonik Silah' Saldırılarının Ürkütücü Sonuçları

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı ve Kanadalı diplomatlara yapılan sonik silah saldırıları dünya gündemini epeyce meşgul etmişti. 10 kadar Amerikalı diplomat ve ailesini, 5 de Kanadalı diplomatı etkileyen saldırıların çapları gittikçe büyüyor.

Haftalar önce Küba'da düzenlenen ve sonik silah kökenli olduğu belirtilen saldırılar, dünya gündemine oturmuştu. Özellikle Amerikalı ve Kanadalı diplomatları hedef alan saldırıların hangi tip silahla ve kim tarafından düzenlendiği hala bilinmiyor. Saldırıdan etkilenen diplomatlar ve ailelerinde ise ağır baş ağrısı, duyma ve denge kayıpları görülmüştü.

CNN'in belirttiğine göre şu anda saldırıdan 10 Amerikalı diplomat ve aileleri, ayrıca 5 Kanadalı diplomat ve aileleri etkilenmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre şu an 2 Amerikalı diplomatın aldığı hasarın uzun vadeli olduğu ve Havana'ya dönemeyecek durumda oldukları belirtildi. Daha kısa vadeli hasarla olayı atlatan diğer diplomatların ise görevlerini bıraktıkları verilen bilgiler arasında. Şu an Havana'da bulunan 5 Kanadalı diplomat ve ailelerinin sonik silah saldırısı sebebiyle de ani bir biçimde hastalandığı da öğrenildi.

Verilen diğer detaylara göre ise; sonik saldırı sırasında kullanılan cihazların sadece Küba'ya ait olan binalardan konuşlandırıldığına dikkat çekiliyor. Ayrıca başkent Havana'da ise ayrıca resmi olarak konuşlandığı bilinen iki tip sonik saldırı cihazı belirtilmiş. Saldırıda kullanılmış olabileceği belirtilmiş lk tip cihazlar, insan duyularının hiç bir şekilde algılayamayacağı kadar sessiz çalışan bir cihaz. Mikrodalga frekansları kullanan cihaz, insan beynine sürekli olarak ısınmasını sağlayan belirli frekanslarda mikrodalga yayıyor ve iç kulakta çok büyük hasarlar bırakabiliyor. İkinci tip cihaz ise ses ötesi dalgalar kullanarak insanın kulağının algılayabileceği frekanstan çok daha düşük frekanslı ses dalgalarını kişiye yönlendirerek çalışıyor. Bu cihazın insanlara etkisi ise duruma göre yorgunluk, ilgisizlik, işitme kaybı, algı karışıklığı, yönelim bozukluğu ve bulantı olabiliyor.

Olaya ilişkin diğer bilgilere göre ise bazı saldırıların gayet duyulabilir, yüksek sesli bir sinek vızıltısına benzer bir sesle yapıldığı belirtiliyor. Saldırıların gece diplomatlar uyurken yapıldığına da dikkat çekilirken, olayın hala büyük bir bölümü gizemini koruyor. Amerikan ve Kanada hükümetleri olayı hem halka açık hem de gizli görüşmeler halinde sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca hem FBI hem de Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden oluşan bir ekip, olayı incelemek için Küba'ya memurlarını gönderdi. Birkaç Kübalı diplomat süreç içerisinde Amerika'dan ülkelerine geri gönderilirken, ilerleyen günlerde neler olacağını merakla bekliyoruz. Umuyoruz ki bu tip olaylar, uluslararası bir savaşın çanları değillerdir.