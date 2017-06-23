Kürk Mantolu Madonna Filminde Marion Cotillard Oynayacak!

Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna kitabından uyarlanarak yapılacak olan filmin başrolünde dünyaca ünlü Fransız yıldız Marion Cotillard oynayacak.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın, senaryosunun ise Ece Yörenç’in üstlendiği Sabahattin Ali’nin aynı adlı kitabına ait Kürk Mantolu Madonna filminin başrolünde Beren Saat’in oynayacağına yönelik söylentiler gündeme gelmişti. Fakat filmin havasını şimdiden değiştirecek son bir haber geldi.

Söylenenlere göre Ay Yapım, Hollywood’un ünlü yapım şirketlerinden The Weinstein Company ile bir işbirliğinde bulundu ve şirketin de araya girmesiyle birlikte Maria Puder rolünü üstlenmesi için 41 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız Marion Cotillard’a teklif götürüldü. Kitabı okuduktan sonra çok etkilendiğini söyleyen Cotilard ile önümüzdeki günlerde anlaşma yapılması bekleniyor.

Kitaptaki Raif Efendi karakterini kimin canlandıracağı ise şimdilik belli değil. Beren Saat’in ise yeni bir dizi projesiyle anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor. Tren isimli bir filmde rol alması beklenen fakat iptal olmasıyla yeni arayışlara geçen oyuncunun, senaryosunu Kerem Deren ve Pınar Bulut’un kaleme aldığı Gazino isimli bir dizi için görüşmelere başladığı belirtiliyor.