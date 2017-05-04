Kuzey Kore ve Güney Kore Arasındaki 10 Fark!

Kuzey ve Güney Kore neden birbirinden bu kadar farklı, hiç düşünmüş müydünüz? İşte bu ülkeyi birbirinden ayıran 10 fark.

1950-53'de yaşanan Kore Savaşı'nın üzerinden yıllar geçti. Bu tarihten itibaren Kore; Kuzey ve Güney Kore şeklinde iki ayrı devlet olarak varlığını sürdürüyor. Bugün Güney Kore her açıdan Kuzey Kore'den ileri durumda. Elbette bu durumda, Kore'de canı pahasına çarpışarak Güney Korelileri özgürlüklerine kavuşturan kahraman mehmetçiğin de payı büyük. Şimdi bu iki ülkeyi birbirinden ayıran 10 farkın ne olduğuna bir bakalım.

1- Kadın ve Askerlik

Eğer Kuzey Kore’de yaşayan bir kadınsanız, 7 yıl askerlik yapmaya mecbursunuz. Ancak Güney Kore’de kadınlar, yalnızca gönüllü olduklarında askere alınabiliyorlar. Son dönemlerde güneyli kadınlar daha fazla orduya yazılmaya başladılar.

2- Boy

Kuzey Koreliler, güneyli kuzenlerinin kendilerinden yaklaşık 3-8 cm daha uzun olduğunun farkında değildirler. Her iki topluluğun genetiği aynı olmasına rağmen bu fark sizce neden var? Aslında cevap çok basit: Yiyecek. Güney Koreliler Kuzey Kore’dekilerden daha iyi beslenebiliyor, çünkü ekonomileri daha iyi. Bu da çocukluk yaşlarından başlamak üzere güneylilerin daha iyi gelişmesini sağlıyor.

3- Makyaj

Kuzeyli kadınlar, makyaj malzemesi bulmakta zorlanıyorlar. Muhtemelen küresel makyaj trendlerinden hiçbirinin haberi yok. Ancak güneyli kuzenleri, tüm dünya ile aynı anda bu trendi de takip edebiliyorlar.

4- Fakirlik

Kuzey Kore’de haklın %40’ın üzerindeki bir kesim açlık sınırının altında yaşıyor. Sağlık hizmetlerinin bedava olmasına karşın insanlar ilaç masraflarını karşılayamıyorlar. Güneyde ise açlık sınırının altında yaşayan oranı %15’in altında.

5- Bağlılık

Kuzey Koreliler liderlerine bir tanrıymışçasına itaat etmeyi ve onu sevmeyi, okullardan itibaren öğreniyorlar. Lideri eleştirmek doğrudan hapse düşmelerine neden oluyor. Güneyde ise ifade özgürlüğü anayasal bir hak. Bu nedenle zaman zaman Güney Kore’de liderlerin protesto edildiği haberlerini duyabiliyorsunuz.

6- Açlık

1994-1998 arasında Kuzey Kore büyük bir açlıkla boğuştu. Yaklaşık 3.5 milyon kişi bu kıtlık sırasında yaşamını kaybetti. Ancak o yıllarda, devletin propagandası ile halk bu kıtlığın çevre ülkelerde de olduğunu zannediyordu. Zavallı kuzeylilerin güneydeki kuzenlerinin müreffeh yaşamından bihaber olduğunu bugün hepimiz görüyoruz.

7- Medya

Kuzey Kore’de medya devletin kontrolünde olduğu için halk, sıradan bir eğlence programının nasıl olduğundan habersiz durumda. Televizyon programlarında ise Güney Kore’yi berbat bir yer olarak gösteriyor ve kendi internet ağlarında çarpıtılmış haberler yayınlıyorlar. Her şeye rağmen Güney Kore dizileri kaçak olarak kuzeye giriyor ve güneyin nasıl bir yer olduğunu -en azından- küçük bir kitle biliyor.

8- Tatiller

Kuzeyliler, güneyliler kadar sık tatil yapmıyorlar. Aynı dili, tarihi ve kültürü paylaşsalar da ortak olarak ancak iki bayramları mevcut. Bunun dışında Kuzey Kore’de Kim Il-Sun’un doğum günü olan 15 Nisan kutlanıyor. Kuzey Kore yılbaşını bile kutlamıyor.

9- Moda

Kuzey Kore modası, güneydeki kuzenlerinden etkilenerek ilerliyor. Kendine özgü pek de bir şey üretemeyen bu ülke, güneyde çıkan birçok ürünün kopyasını 1-3 yıl arası bir süre geriden gelmek suretiyle taklit ediyor.

10- Kötülük

1998’de biten büyük kıtlıktan beri aslında pek de kendine gelemeyen Kuzey Kore'deki tarım, ülkeyi beslemeye yetmiyor. Kuzey Kore televizyonlarında güneyliler kötü olarak gösterilse de güneyli kuzenler Kuzey’e balonlara taktıkları gıda paketlerini düzenli bir şekilde gönderiyorlar.

BONUS 1: Kuzey Kore'yi hem güneyden, hem de diğer tüm ülkelerden ayıran bir durumu daha söz konusu. Aşağıdaki videoda bundan detaylı olarak bahsettik.

BONUS 2: Güney Kore'yi Bağımsızlığına Kavuşturan Türk Askeri Zaferden Sonra Kore'de Zeybek Oynarken