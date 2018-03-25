Lav Tüpleri Gelecekte İnsanoğlunun Kurtuluşu Olabilir

Bir süre önce bilim insanları, Ay ve Mars'ın Dünya'ya jeolojik bazda aşırı derecede benzerliklerinin olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise gelecekte galaksi çapında gerçekleşmesi olası bir felaket durumunda, sığınılabilecek yerlerden birinin Dünya'da bulunan lav tüpleri olduğu açıklandı.

Çekilen fotoğraflarda incelendiği üzere Dünya da, Ay ve Mars'ta bulunanlara çok benzeyen stabil lav tüpleri içeriyor. Gelecekte, bu tüpler sığınıklar ve sığınmacı koloniler için ideal bir yer olabilir gibi görünüyor. Bu fotoğraflarda çekilen lav tüpü, Lanzarote'deki (İspanya) ünlü bir turistik yer olan La Cueva de Los Verdes'de bulunuyor.

Geçen yıl bu durumu inceleyen ekip, ESA'nın 2017 Pangea-X kampanyasının bir parçası olarak bu mağara sisteminin yol haritasını çizdi. La Cueva de Los Verdes'de bulunan bu lav tüpü, dünyanın en büyük volkanik mağara komplekslerinden biri olduğu için kabaca 8 kilometrelik (5 mil) uzunluğa sahip. Bu gelecekte olası bir felaket durumu için özel bir önem taşıyor. Burada bulunan mağaraların bazıları, konutları ve evleri barındırmak için bile epey büyük.

Ekip tarafınca, lav tüpünü ayrıntılı olarak haritalamak için birkaç cihaz geliştirildi. Bu cihazlardan bazıları, geometrik veri toplayan ve montelenebilir bir haritalama çözümü olan Pegasus Sırt Çantası, Leica BLK360 isimli görüntüleme tarayıcısı, beş kamera ve iki 3D görüntüleme lazer profili oluşturucu tarafından toplanan görüntülerdi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Twitter sayfasında bu çalışma ile alakalı şöyle bir paylaşımda bulundu:

Lav tüpleri 1970'lerden beri haritalanmış olsa da, bu yer altı pasajının net bir görüntüsü şimdiye kadar ilk kez alınabildi. İlk olmanın ötesinde, çalışmayı yürüten ekip taramasının mağara sisteminin kökenlerini bu denli ortaya çıkarması, gelecekteki uzay araştırmalarına ve kolonizasyon çabalarına yardımcı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte yaşadığımız gezegen, koloniler için bir kurtuluş yeri olabilir mi?