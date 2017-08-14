League of Legends, Futbolcu İle Giriştiği Davayı Kaybetti!

Oyunun sevilen şampiyonu Lucian'ın, efsane futbolcu Edgar Davids'in açtığı telif davasının ardından çalıntı olduğuna karar verildi.

League of Legends’ın en sevilen nişancıları arasında yer alan Lucian, hiç beklenmedik bir şekilde telif cezası yedi. Lucian’ın kostümlerinden “Şimşek Santrafor Lucian” kostümünün kendisinin kopyası olduğunu iddia eden eski efsanevi futbolcu Edgar Davids, Riot Games’le açtığı davayı kazanarak büyük bir paranın da sahibi oldu.

Bugüne kadar Şimşek Santrafor Lucian kostümünden kazanılan paranın tespit edilmesinin ardından ona göre bir tazminat ücreti ödemesi yapmak zorunda kalacak Riot Games, Lucian’ın kostümünü Davids’den izin almamasına rağmen tıpkı onun gibi tasarlamış. Kostümün özellikle gözlük kısmının birebir Davids’ten özenildiği açıkça görünüyor.

Bu habere konu olan Edgar Davids’i tanımayan genç arkadaşlarımız için(yaşı birazcık büyük olan herkes bilir çünkü) kısa bir açıklama yapmak gerekirse kendisi, Hollanda’nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan birisi olarak anılırdı. Bir dönem Barcelona’da da oynayan Davids, kariyerinin büyük kısmını Juventus’a hizmet ederek geçirmiştir.

İlerleyen günlerde Lucian kostümünün yaptığı tüm satışlara göre Riot Games’in ödeyeceği ücret de belli olacak. Riot Games henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak ilerleyen dönemlerde bir açıklama yapmaları bekleniyor.

Peki, sizce Lucian’ın bu kostümü gerçekten ünlü futbolcu Davids’den esinlenilmiş mi?