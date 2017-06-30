LED Kirpikler Günlük Hayata Girecek!

Geçtiğimiz aylarda Maker Faire'de gösterilen ve oldukça beğeni toplayan f.lashes, başlattığı Kickstarter kampanyasında daha şimdiden hedefinin iki katına ulaştı.

Geçen aylarda gerçekleşen Maker Faire’de tanıtılan ve bizim de haberini yaptığımız LED kirpikler, göze kattığı gerçek anlamdaki ışıltıyla oldukça beğeni toplamıştı.

Şimdi de fikirleri gerçekleştirme platformu Kickstarter’a giren ve kısa sürede hedefi olan 40 bin doları ikiye katlayan f.lashes, yakın zamanda resmi olarak satışa sunulacak gibi görünüyor.

Göz kapaklarına yapıştırıcı ile monte edilen LED çubuk, bir kablo sistemi ve büyük sayılabilecek bir kontrolcü ile tamamlanıyor. Kabloyu bir şekilde saçlarınızın arasına sakladıktan sonra kontrolcüyü de omzunuza ya da sırtınıza monte ederek gecelerin gözleri ışık saçan insanı olabiliyorsunuz.

Kafanızın ve göz kapaklarınızın hareketlerine göre tepki veren LED'ler, kontrolcüsü aracılığıyla farklı kombinasyonlarla ve renklerle yanıp sönme yeteneğine de sahip.

Buradan Kickstarter sayfasına giderek siz de destek olabilir ve size özel f.lashes siparişinizi verebilirsiniz.