Lego AR-Studio Sanalla Gerçeği Harmanlıyor

iOS 11 üzerinde çalışan yeni Lego AR-Studio uygulaması çocukların bulundukları ortamda blok yapmalarını daha da eğlenceli hale getiriyor.

İster önemli uygulamalara ihtiyaç duyan bir işletim sistemi olsun, isterse popüler oyunlara gereksinim duyan bir oyun platformu, her yeni platformun piyasada ivme kazanması için bir nebze olsun ses getirecek içeriğe sahip olması gerekir. iOS işletim sistemi üzerinde Apple’ın bu anlamda çok sayıda içeriğe sahip olduğu bir gerçek fakat, Apple’ın ARKit adlı arttırılmış gerçeklik platformunun daha yerleşik rakipleriyle başarılı bir rekabet sergilemesi için bünyesine katması gereken daha farklı yeniliklere ihtiyacı var. Firma işte bu ihtiyacı Lego AR-Studio’yu seriye dahil ederek karşılıyor.

Wired’ın haberine göre bugün yayınlanan yeni iOS uygulaması, Lego markasının AR dünyasına ilk atılımını temsil ediyor. Lego Group’un ‘Creative Play Lab’ adlı birim başkan yardımcısı Tom Donaldson’ın da belirttiği gibi “Bu uygulama, maddeyle dijitali bir araya getiren, bütünüyle yeni bir Lego oyunu. Elinizde bir adet iPhone ya da iPad tutuyorsunuz ve etrafınızı ekranda görüyorsunuz. Odayı, masayı ya da bu tip şeyleri. Yüzeyleri algılayabilen bu uygulama ile sanal Lego modellerini gerçek dünyanıza yerleştirebiliyorsunuz.”

Lego AR-Studio, firmanın simgesel modüler bloklarının fiziksel versiyonlarının yerini almıyor tam anlamıyla. Daha çok çocukların AR deneyimini, fiziksel dünya üzerine yerleştirmelerine olanak sağlayarak, hem sanal hem de fiziksel öğelerle oynamalarına imkan veriyor. AR blokları şimdilik fiziksel versiyonlarını doğrudan algılamıyor ama Lego bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Buna ek olarak Forbes’in de belirttiği gibi AR-Studio çocukların, özel bir uygulama esnasında sanal Lego öğeleriyle etkileşen Lego karakterlerine ekleme yaparak karşılık olarak bir takım eylemlerde bulunan yazılımları kullanmalarını da sağlıyor. Bu durum, kullanımı baştan sona daha da bağlayıcı hale getiren interaktif bir faktör meydana getiriyor.

AR-Studio şu an için sadece ARKit’i destekleyen ve A9 ya da daha üst versiyon işlemcileri barındıran iOS 11 cihazlarında kullanılabiliyor. Yani iPhone 6S ve sonrası, 2017 iPad ve iPad Pro modelleri.

Çocuklar aynı zamanda AR-Studio’yu kullanarak videolar da oluşturabiliyorlar. Şu an için ürünün kullanımı bütünüyle ücretsiz fakat, Lego’nun ilerleyen aşamalarda oyun içi satın alma modeli tarzında bir uygulamayı hayata geçirmesi olası.