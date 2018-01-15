Leica, Leica SL kamera için iki yeni APO-Summicron 90mm f/2 ve 75mm f/2 lensi duyurdu.

Leica'ya göre, son derece hassas mühendislik kullanarak, Almanya'da yapılan yeni yüksek performanslı, Summicron-SL serisinin ilk modelleri olan lensler tanıtıldı. Objektifler, daha az renk sapması, geliştirilmiş otofokus hızı ve daha iyi yakınlaştırma mesafesi ile keskin bir optik vaat ediyor. Her iki model de, Şubat ayında yetkili satıcılar, Leica marketleri ve Leica'nın web sitesinden satışa sunulacak.

Leica'ya göre, 75mm uzunluğunda olan lensle olağanüstü doğal portreler çekilebilecekken, 90mm uzunluğunda olan lensle daha sığ bir alan derinliği oluşturulabilecak ve daha fazla sıkıştırma bozulması ortaya çıkacak. Leica, yeni otomatik netleme motorlarını ve Çift Senkro Sürücüyü (DSD) kullanarak fotoğrafçıların belirleyici anı yakalamalarını kolaylaştırdı. DSD sistemi odak elemanını, sadece 250 milisaniyede asgari seviyeden maksimum odak noktasına taşıyabilir.

APO-summicron etiketinde belirttiği gibi, 75mm ve 90mm apokromatik merceklerdir, yani kırmızı, yeşil ve mavi ışığı aynı noktaya odaklamak üzere tasarlanmıştır. Bu, renk sapmalarında APO dışındaki lenslerde önemli bir azalma anlamına geliyor. Lensler için fiyatlar ise 75mm 4,750 dolar, 90mm ise 5,150 dolar olacak şekilde belirlenmiş durumda.