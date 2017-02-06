Yoga Book’un düşük fiyatlı bir alternatifi olarak görülebilecek olan Lenovo’nun yeni tableti Yoga A12; inceliği, esnekliği ve batarya ömrüyle ön plana çıkıyor.

Lenovo, giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayarın yerini tutabilecek yeni tableti Yoga A12’yi tanıttı. Lenovo Yoga A12, Yoga Book’un daha düşük fiyatlı bir alternatifi olarak görülebilir. Cihaz, Lenovo Yoga Book gibi kalem kullanımına izin vermiyor ve Windows 10 yerine Android işletim sistemi barındırıyor, ancak incelik konusunda Yoga Book’tan aşağı kalır yanı yok. Lenovo Yoga A12, en ince noktasında 0,21 inç kalınlığa sahip.

12,2 inç boyutunda bir ekrana ve dönüştürülebilir bir tasarıma sahip olan tablet, film izlerken istenilen şekilde katlanabiliyor ve gerektiği zamanlarda bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor. E tabii, dizüstü bilgisayar gibi kullanılması için de cihaz bir klavyeye sahip. Lenovo Yoga A12’de aynı Yoga Book’ta olduğu gibi, düz, dokunmaya duyarlı bir klavye bulunuyor. Bu klavye de cihazın ince olmasına katkı sağlıyor.

Atom x5 çipi kullanan Yoga A12, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Tabletin batarya ömrünün ise 13 saat olduğu söyleniyor. Böylesine uzun bir batarya ömrü, bu tableti satın almaları için kullanıcılara bir sebep daha sunuyor. 8 Şubat’ta satışa çıkacak olan cihazın yurt dışı satış fiyatı 299 dolar.