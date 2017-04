Let Go uygulamasını kullanan bir kişi, 5 TL’ye koyduğu iPhone 7 için gelen mesajlara süper eğlenceli cevaplar vermiş. Biz de o mesajlardan bazılarını sizlerle paylaşalım istedik.

Bir kullanıcı, ABD New York merkezli olan ve ülkemizde de hatırı sayılır bir kitlenin kullandığı 2. el eşya alım - satım uygulaması Let Go’yu eğlencenin dibine vurulacak şekilde kullandı. 5 TL fiyatla koyduğu iPhone 7 için gelen mesajlara usta trollükte cevaplar veren Let Go kullanıcısının mesajlaşmalarına dair ekran görüntülerini sizlerle paylaşalım dedik. Umarım siz de bizim gibi eğlenirsiniz. :)