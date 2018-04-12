LG, Android Güncellemeleri İçin Ayrı Bir Merkez Açtı!

Müşterilerinin daha hızlı yazılım güncellemesi talebine yanıt vermek isteyen LG, Ar-Ge merkezinde yalnızca güncellemeler üzerinde çalışacak Yazılım Yükseltme Merkezi'ni açtı.

Android akıllı telefon üreticileri Apple’ın aksine farklı segmentlerde birden fazla model piyasaya sürmektedir. Bu nedenle de Android yazılım güncellemeleri, iOS yazılım güncellemelerine göre daima gecikmektedir. Bu durumun en açık kanıtı ise Ağustos 2017’de tanıtılmış Android 8.0’ın Şubat 2018’de Android ekosisteminin sadece %11’ini oluşturmasıdır.

Güney Koreli teknoloji devi LG, en son Android güncellemelerini kullanıcılarına zamanında, hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştırabilmek için Güney Kore’de bulunan Ar-Ge merkezinde ‘Yazılım Yükseltme Merkezi’nin açılışını yaptı. Bu merkez, adından da anlaşılacağı gibi tamamen yazılım yükseltmelerine odaklanan ayrı bir birim olacak.

Yazılım Yükseltme Merkezi’nin ilk görevi, LG’nin geçtiğimiz yılın başlarında tanıtılan amiral gemisi LG G6 için Android Oreo güncellemesini bu ay sonunda Güney Kore’de yayınlamak olacak. Yazılım Yükseltme Merkezi’nin tek görevi güncellemeleri hazırlamak ve yayınlamak olmayacak. Cihazlar güncellendikten sonra dahi yazılım-donanım uyumu test edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LG Electronics CEO’su Jo Seong-jin, ‘’Satış sonrası desteğin müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi LG’nin önceliklerindendir. Kararlı ve donanımla uyumlu güncellemeler, LG akıllı telefonların uzun ömürlü ve güvenli olduğunu müşterilerimize gösterecektir.’’ dedi.