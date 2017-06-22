LG Dünyanın İlk Devasa, Esnek ve Şeffaf Ekranını Tanıttı!

Uzak doğulu şirket, bugün dünyanın ilk esnek, şeffaf ve 77 inç büyüklüğündeki ekranını duyurdu.

Görüntüleme teknolojileri üretimi konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan LG, sektöre yön verecek ürünler çıkartmaya devam ediyor. Ekran denilince aklımıza ilk LG'nin geliyor olması durumunun, bu ekranı gördükten sonra tesadüf olmadığına inanacaksınız:

Açıklamalara göre ekran, 80 dereceye kadar bükülebiliyor. Başka bir deyişle kendi ölçülerinde yarım silindir oluşturabilecek kadar esnek bir yapıya sahip. Üstelik istenilen görüntü dışındaki alanların şeffaf olarak kalması da önemli bir detay olarak göze çarpıyor.

LG'nin kıvrımlı, şeffaf televizyonları ya da monitörleri yakın zamanda tüketici için hazır olmayacak. Bu tür ekran teknolojileri ilk olarak tabelalar, reklam panoları yani kamusal alanlarda kullanılacak. LG’nin en yakın rakipleri Panasonic ve Samsung, yeni prototiplerini geçtiğimiz ay tanıtmıştı.

Bakalım esnek şeffaf ve çeşitli alışılmadık özellikleri bulunan ekranlar evlerimize ne zaman girecekler. Uzmanlar, bu konuda 10 ila 15 yıllık bir zaman diliminin gerektiğini düşünüyorlar.