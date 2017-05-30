LG G7'de Snapdragon 845 Platformu Kullanılacak!

LG G6 modelinde Snapdragon 835 yerine geçtiğimiz yılın platformu Snapdragon 821'i kullanan LG, önümüzdeki yıl en güçlü işlemciyi kullanmak için Qualcomm ile ortak çalışıyor.

Akıllı telefon pazarında bir süredir beklediği başarıyı elde edemeyen LG, bu yıl çıkardığı amiral gemisi modeli LG G6 ile tekrar hızlı bir şekilde eski başarılı günlerine dönmeye çalışırken LG G6 modelinde Qualcomm kanadında bu yılın en güçlü platformu Snapdragon 835 yerine geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 821'in kullanılıyor olması LG için önemli bir eksi olmuştu.

Bu yıl tekrar artmaya başlayan satışlarıyla birlikte önümüzdeki yıl telefonunu en güçlü işlemciyle piyasaya sunmak isteyen LG, ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 845 platformu için Qualcomm ile bir iş ortaklığı yürütüyor. Eğer iddialar doğruysa LG, gelecek yıl Snapdragon 845 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri olacak.

Snapdragon 835 için Samsung ve Qualcomm birlikte çalışmıştı

Hatırlayacağınız üzere Samsung ve Qualcomm, Snapdragon 835 platformunun üretim sürecinde beraber çalışmıştı ve bu anlaşmanın sonucunda Snapdragon 835 platformunu tüketicilerle ilk buluşturan akıllı telefon Samsung Galaxy S8 olmuştu. Galaxy S8, Snapdragon 835'i tüketicilere sunan ilk telefon olmasına rağmen Samsung'un kendi Exynos 8895 işlemcisiyle geldiği için aslında Qualcomm tarafından Galaxy S8 pek de kârlı bir model değil. Buna bağlı olarak da Qualcomm'un önümüzdeki yıl 'yakından' çalışacağı şirket olarak LG'yi seçmesi beklenmeyen bir hamle değil. Öyle ki Samsung, artık Qualcomm'u geride bırakacak kadar güçlü işlemcilere sahip.

Bu olayın akıbetinin ne olacağını tam olarak kestiremesek de LG G7 modelinde Snapdragon 845 platformunun kullanılacak olması LG için sevindirici bir haber. Bakalım telefon pazarında önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor?