LG Türkiye, YouTube kanalında yayınladığı bir videoyla LG G6'nın kamerasına dair bazı özelliklerin mesajını verdi.

LG'nin tanıtmasına sadece 1 hafta gibi kısa bir süre kalan yeni amiral gemisi telefonu LG G6 hakkında ortaya çıkan sızıntılarla birlikte model hakkında birçok detayı öğrenmiştik. Ayrıca LG'nin paylaştığı çeşitli ipuçları içeren videolar da telefonun özelliklerine dair bazı mesajlar veriyordu. Bu kez LG, telefonun kamera deneyimine yönelik bazı özellikleri belirttiğini düşündüğümüz yeni bir video yayınladı.

Daha önce LG'nin yayınladığı "İnsanlar telefondan ne bekliyor?" sorusuna yanıt arayan röportaj videosunda LG G6'nın özelliklerine dair bazı sinyaller verilmiş ve yukarıdaki ilgili haberde de görebileceğiniz gibi bu özellikler yayınlanan bazı videolarla doğrulanmıştı. Şimdi yayınlanan röportaj videosu ise LG kullanıcılarının kamera deneyimi konusundaki yorumlarından oluşuyor ve LG G6'nın özelliklerine gönderme yapıyor.

Peki videoda öne çıkarılan kamera özellikleri neler?

Videoda LG elbette LG G6'nın kamerasına dair teknik detayları paylaşmıyor ancak kullanıcılardan aldığı geri dönüşlere göre tasarladığı LG G6 modelinin geniş açılı fotoğraflar çekebilen bir kamerayla geleceğinden bahsediyor. Aynı zamanda belirtilene göre LG G6, daha önceki modellere göre çok daha gelişmiş uzman seviyesinde manuel kamera arayüzünü de beraberinde getirecek ve en kaliteli videolar için Hi-Fi ses kaydı yapabilecek.

LG G6 ne zaman tanıtılacak?

Artık paylaşılan detaylarla birlikte hakkında birçok bilgiyi öğrendiğimiz LG'nin yeni amiral gemisi LG G6, 26 Şubat'ta gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi kapsamında LG tarafından düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Böylelikle LG G6'nın tüm özelliklerini de resmi olarak öğrenmiş olacağız.