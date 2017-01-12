LG G6’nın Bazı Önemli Özellikleri Resmen Açıklandı!

LG’nin büyük ihtimalle 26 Şubat 2017’de tanıtacağı yeni amiral gemisi G6’nın bazı özellikleri LG tarafından açıklandı.

Geçtiğimiz yıl çift kamera ve modüler yapı ile dikkatleri üzerine çeken G5, genel satış bazında fazla bir başarı gösterememesiyle LG tarafında pek hoş karşılanmamıştı. Bu sebeple G6’ya iyi hazırlanan firma, Mobil Dünya Kongresi’nde, hatta büyük ihtimalle 26 Şubat 2017’de tanıtacağı yeni amiral gemisinde tabuları yıkacak gibi.

Modüler yapıdan vazgeçerek yekpare bir kasa tasarımına geçiş yapacağı defalarca dillendirilen G6 için hazırlanan LG videosunda birçok detay da gün yüzüne çıktı. Özellikle IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklı olacağı belli olan G6, aynı zamanda büyük ekrana rağmen tek elle kullanılabilir bir cihaz, yani ekran/boyut oranının oldukça iyi olduğu bir telefon olacak. Bunu ise ortaya çıkan detaylara göre kasa olarak 5.5 inç boyut civarlarında tutacağı 5.7 inçlik QHD (2K) ekran ile sağlayacağı söyleniyor.

Bunu yukarıdaki videoda kullanıcılara nasıl bir telefon istediklerini sorar gibi yaparak yansıtan LG, büyük ekran, küçük gövde, geniş çekim açısı, IP68 sertifikası gibi detayları göstermiş oluyor. Aynı zamanda Snapdragon 835 ve Adreno 540 ile de geleceği belli olan cihaz, 2017’nin en dikkat çekici telefonlarından biri olacak gibi görünüyor.

Bakalım Mobil Dünya Kongresi’nde LG G6 bizlere ne gibi sürprizler sunacak.