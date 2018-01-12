Çift Ön Kameralı ve Çerçevesiz LG G7'den Yeni Bir Görüntü!

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yeni amiral gemisi LG G7'ye ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel paylaşıldı. Görsele göre LG G7, neredeyse çerçevesiz olacak ve çift ön kameraya sahip olacak.

LG, G amiral gemisi serisini sonlandıracak. Dolayısı ile bir sürpriz olmaması halinde LG G7, G serisinin son üyesi olacak. Şimdi elimizde LG’nin yeni amiral gemisi LG G7 olduğu iddia edilen yeni bir görsel var.

Görselden anlaşıldığı kadarı ile LG, tasarım konusunda birkaç basamak birden yukarı çıkmış. Ekranın üst kısmında çok az çerçeve görünüyor. Yanlarda ve altta ise çok ince çerçeveler bulunuyor.

Hem cihaz, hem de ekranı siyah olduğu için yorum yapmak kolay değil, fakat LG G6 ve önceki LG modelleri ile kıyasladığımızda fazlasıyla şık durduğu kesin. Daha güzel gelişme ise cihazda çift ön kameranın bulunuyor olması.

Cihaz, günümüz amiral gemilerinde olduğu gibi 18:9 ekrana sahip olacak. Bazı amiral gemilerinin aksine LG G7’de kulaklık girişi bulunacak. Cihazın Mart ayında tanıtılıp Nisan ayında satışa sunulacağını düşünürsek, Snapdragon 845 ile satışa çıkmasına da kesin gözle bakabiliriz.