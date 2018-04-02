LG G7’nin Çentikli Ekranla Geleceğini Doğrulayan Video!

LG, bir türlü kabuğundan sıyrılıp akıllı telefon pazarında devleri korkutamıyor. Dev şirketin bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi G7 de merakla bekleniyor. Tutarsız tasarım çizgileriyle bildiğimiz serinin yeni adresi ise iPhone X ekranındaki çentik oldu.

iPhone X çıktığından bu yana gereksiz bir şekilde sayısız Android üreticisi, ekrana çentik getirdi. Elbette bu çentiğin içi iPhone X’daki kadar gelişmiş sensörlerle ve yüz tanıma teknolojisi için çalışan kızıl ötesi alıcılarla dolu değildi. Şirketler, bunu bir moda haline getirmek istediler.

LG’nin yıllardır hop oraya hop buraya geçtiği tasarım çizgisi, G serisinin en büyük başarısızlık nedenlerinden birisi. Telefonların kendilerine has bir kimliği hala yok. Şirket bir kıvrımlı ekran, bir modüler telefon, bir çerçevesiz ekran derken hepimizi şaşırtıyor. G7 hakkındaki detayları beklediğimiz şu günlerde şirketin, bu kez de iPhone X çentiğini uyarlayacağı söylendi. Hatta bu söylenti, son sızıntılardan hareketle yapılan aşağıdaki görüntülerle doğrulandı.

LG G7, teknik özellikleri ile bir amiral gemisi olabilir, ancak özgün bir tasarımla gelmeyeceği kesin:

Piyasada 20’den fazla çentikli ekrana sahip telefon var. Bu sebeple kullanıcılar, LG'den bu telefonların performans çizgisini üst düzeye çıkartacak bir model beklemekte haklılar.

Fabrikadaki CAD çizimlerinin sızdırılması ve üç boyutlu olarak tasarlanması yoluyla elde edilen bu videoyla bir çentikli amiral gemisi daha göreceğimiz kesinleşti gibi. Cihazın kamera yününden bazı yenilikler içereceği ve 360 derece görüntüle işine uygun teknolojilerle geleceği söyleniyor. Öte yandan teknik özelliklerinin, piyasadaki en sağlam rakip olan Galaxy S9 ve Huawei P20 ile rekabete uygun olacağını düşünüyoruz.

Umarız LG güzel bir sürpriz yapıp bu tasarımdan vazgeçer. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz dostlar, takipte kalın.