LG’nin CES 2018’de çıkışını ertelediğini açıkladığı G7 için ilk bilgi geldi. Judy kod adlı telefonun Evan Blass tarafından özellikleri sızdırıldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen ve tüm dünyanın en yeni teknolojilerine ev sahipliği yapan CES 2018’de yer alan LG, burada çok ciddi bir karar almış ve normalde Şubat ayında tanıtacağı telefonu LG G7’yi iptal etmişti. Geçen sene LG G6’nın Galaxy S8 ile çakışması sebebiyle çok ciddi zarara uğrayan LG, radikal bir kararla telefonunu baştan tasarlayacağını duyurmuştu.

Sızıntı haberlerde en güvenilir isimlerden biri olan Evan Blass, LG’nin yeni telefonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kod adı Judy olarak açıklanan telefonun Haziran 2018’de çıkış yapacağını söyleyen Blass, telefonun teknik özellikleri hakkında net bilgiler verdi.

Blass, sektörün en güvenilir kaynaklarından biri olsa da LG’den bir açıklama gelmediği için telefon hakkında çıkan iddiaların tamamı söylentiden ibaret kalıyor. Buna rağmen Blass’in açıkladığı verilerin çok büyük bir kısmı genellikle doğru oluyor. İşte, Blass’in açıklamasına göre LG’nin Haziran ayında duyuracağı yeni telefonu G7’nin teknik özellikleri:

18: 9 orana sahip 6.1 inç ekran

Snapdragon 845

4GB RAM

64GB dahili bellek

Çift arka kamera

IP68 koruma (su, toz ve darbelere dayanıklı)

Stereo hoparlörler

HDR görüntüleme

Kablosuz şarj etme

Blass, bu özelliklerle birlikte telefonun ekranının “MLCD+” teknolojisi ile geleceğini duyurdu. Eğer bu sızıntı gerçek olursa IPS LCD ekranlara göre daha az pil tüketen ve 800 nit parlaklığa ulaşabilen bir ekran bizleri bekliyor. Eğer bir aksilik olmazsa LG Haziran ayında Judy kod adlı telefonunu duyuracaktır. Sizce, LG bu sene diğer amiral gemileriyle yarışacak bir akıllı telefon üretebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.