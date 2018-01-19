LG, Sessiz Sedasız Katlanabilir Ekranlı Telefon Patenti Aldı

iPhone X'un çentikli çerçevesiz ekranından sonra gözler yıllardır Samsung tarafından geliştirildiği söylenen katlanabilir ekranlı telefonlara çevrildi. Ancak yeni gelen bir patent görüntüsü bu alanda sadece Samsung'un çalışma yapmadığını gösteriyor. Patent görüntüleri LG'nin katlanabilir ekranlı telefonunu işaret ediyor.

Akıllı telefon piyasasının son gündemi hepinizin bildiği gibi yaklaşan Mobil Dülya Kongresi ve orada tanıtılması beklenen bazı telefon modelleri. Birçok kişi Samsung'un burada katlanabilir ekrana sahip bir telefon tanıtacağını düşünüyor. Zira katlanabilir ekranlı telefon alanında çalışmalar yapan bilinen tek şirket de Samsung olarak öne çıkıyordu. Ancak basına yansıyan bazı patent çizimleri LG'nin bu tip bir telefon üzerinde çalıştığını gösterdi.

Temmuz 2017 alınan patent 12 Ocak tarihinde kamuoyuna açıklandı. Patentte yer alan tanımda "Esnek ekranlı yarısından katlanabilir bir cep telefonu" ifadeleri yer aldı. Kullanım detaylarına ilişkin pek bir ayrıntı bulunmazken çoğu patentte olduğu gibi çizimler üzerinden tasarım hakkında fikir elde edilebiliyor.

Çizimlerde ilk göze çarpan şey katlanabilir bir ekranın yanı sıra tek bir arka kameranın olması diyebiliriz. Telefonun ana ekran görntüsü V30 görüntüsünü hafiften andırıyor. Telefonun arka tarafından bakıldığında kenar bölümünde sağ tarafta bir şeffaflık göze çarpıyor. Muhtemelen burası bir bildirim ekranı işlevi görebilir. Öte yandan bunun bir patent çizimi olduğunu tekrar belirtelim. Zira her patent çizimi gerçek bir telefona dönüştürülmüyor.