LG V30+'da Olması Beklenen İlk Özellikler Belli Oldu!

IFA 2017'de duyurusu yapılan LG V30'un ardından V30+'ın da detayları belli oldu.

Birkaç saat önce IFA 2017’de tanıtılan LG V30 ve V30+, ilk kez Amerika operatörü Sprint’te göründü. LG V30’un ne gibi özelliklerle çıktığını zaten biliyorduk, ancak LG V30+’da nelerin olduğu net bir şekilde açıklanmamıştı.

Sprint’in sayfası ve LG’nin doğrulaması ile bu soru cevap buldu. LG V30’da 64 GB depolama alanı varken, LG V30+’da 128 GB depolama alanı bulunuyor. Bunun dışında başka farkı bulunmayan telefonlar, ülkemiz dahil pek çok ülkede ilerleyen dönemde satışa sunulacak.

Şimdilik LG V30+’ın ne zaman ve kaç TL’den satılacağı hakkında bir bilgi yok, ancak Sprint CEO’su Marcelo Claure’a göre telefon çok yakında satışa sunulacak.

LG V30’da Snapdragon 835 işlemci yer alırken, f/1.6 diyafram aralığı bulunan 16 megapiksel Cyristal Clear lens, faz ve lazer algılama özellikli 120 derece geniş açılı 13 megapiksellik ikinci bir kamera bulunuyor.

IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı olan LG V30, 14 farklı konumdan yaptığı düşürme testlerine göre rakiplerinden daha sağlam bir telefon sunuyor.