Mart ayında gösterime girecek iddialı bilim kurgu-korku yapımın Life'ın yeni fragmanı yayınlandı. Görünüşe göre bazı şeyleri kurcalamamak en iyisi.

24 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek bilim kurgu-gerilim filmi "Life"ın yeni fragmanı Super Bowl organizasyonunda ve Space.com'un özel bölümünde yayınlandı. Fragmandan çıkarılan net sonuç ise bazı şeylerin hiç ama hiç araştırılmaması gerektiği yönünde.

Space.com'un özel bölümünde Mars'ta uzaylı hayatı keşfedersek ne olacağına 2 dakika - 32 saniyelik yepyeni bir bakış açısı kazanıyoruz. İnsanın bu akış açısı Dead Space'in introsundaki bir sözle örtüşüyor, Arthur C.Clarke'in sözünü kafanızda canlandırın: "Uzayda hayat var mı, yoksa yok mu? İki olasılık da eşit derecede dehşet verici."

Ancak beklediğiniz gibi astronotlar Mars kapsülündeki yaşamı keşfederken, işler büyük bir hızla felakete dönüyor. Mars'tan gelen her şey ise, Kızıl Gezegen üzerindeki tüm yaşamı yok etmiş olabilir ve Dünya'ya fazla sempati beslemediği de kesin.

Yıl 2017 (Yılımızda gerçekleşmesi ne garip bir tesadüf) ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir grup astronot, Mars'taki ilk Sonda'yı inceleyerek tarih yazmak üzeredir: Ne de olsa Uzay'da "yaşama" rastlanmıştır. İlk bakışta her şey harika. Uluslararası çapta tanınan bir astronota tanık oluyoruz. Öyle ki kendisi; Japonya, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve Rusya tarafından, özel olarak tebrik ediliyor. Ah, unutmayalım bir doğum gerçekleşmek üzere. Ne kadar da tatlı. Acaba öyle değil mi?

Sandra Bullock, Gravity ile Oscar ödülü elde etti ve yeniden doğru. Matt Damon, Mars'ı kendi özel çiftliğine dönüştürdü. Elbette Mars'ta veya uzayda romantizm temalı ilk filmle karşı karşıya değiliz. Ancak en ürkütücü olanlardan biri ile yüzleşmeye hazır olduğumuzu rahatça söyleyebiliriz.

Mars'ta inanılmaz başarılar elde eden ekibin başında Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı David Jordan var. "Life"ta, gezegenimize canlı dönen "ilk ekibin" diğer üyelerini iseRebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare ve Olga Dichovichnaya gibi yıldızlar canlandırıyor. Film, 24 Mart 2017'de gösterime girecek.